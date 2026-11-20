Odunpazarı'nda çocuk oyunu Pablo'nun okuma provaları başladı

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, çocuk seyircilerini yeni oyun Pablo ile buluşturmaya hazırlanıyor. Oyunun yazarı ve yönetmeni İpek Uzkalan liderliğinde başlayan okuma provaları, metnin karakterleşmesi ve anlatım yaklaşımının sahneye aktarılması üzerine yoğunlaşıyor.

Okuma provalarından izlenimler:

Provalarda metnin dili, ritmi ve karakterlerin duygusal tonları üzerinde çalışılıyor. Yapım, çocukların hayal dünyasına dokunmayı hedefleyerek müzik, hareket ve kukla öğelerini bir arada kullanmayı planlıyor. Oyunun koreografisini Janna Elmalioğlu hazırlıyor, sahne ve kukla realizasyonunu ise Çiğdem Öztürk üstleniyor.

Ekip ve sahneleşme süreci:

Oyunda rol alan oyuncular arasında Enes Soylar, Yağmur İncesu, Atakan Özer, Hilal Demirbaş ve Abdullah Çiftçi bulunuyor. Yapımın özgün müzikleri Ufuk Kuzucu tarafından hazırlandı. Ekip, okuma provalarından sonra sahne tasarımı, kukla uygulamaları ve müziğin entegrasyonu gibi aşamaları birlikte tamamlayacak.

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu'nun yeni çocuk oyunu Pablo, çok yakında seyirciyle buluşacak. Oyun Ocak ayından itibaren sezon boyunca Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek ve çocuk izleyicilere yönelik özel bir sahneleme anlayışıyla izlenime sunulacak.

ODUNPAZARI BELEDİYE TİYATROSU, ÇOCUK SEYİRCİLERİ YENİ OYUNU "PABLO" İLE BULUŞTURMAYA HAZIRLANIYOR. İPEK UZKALAN’IN YAZIP YÖNETTİĞİ OYUNUN OKUMA PROVALARINA BAŞLANDI.