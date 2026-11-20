Kayıt çağrısı ve amaç

Kuşadası Belediye Tiyatrosu, 2026-2027 eğitim dönemi için çocuk, genç ve yetişkin katılımcılara yönelik drama ve tiyatro kurslarının kayıtlarını başlattı. Belediye, kentte kültür ve sanatın gelişmesine katkı sağlama hedefiyle yıl boyunca düzenlediği etkinlik ve eğitimleri bu dönem de sürdürecek.

Eğitim programlarının içeriği

Tiyatro programı dört ayrı yaş grubuna göre planlandı: 6-9 yaş grubuna Drama, 10-13 yaş grubuna Çocuk Tiyatrosu, 14-17 yaş grubuna Gençlik Tiyatrosu ve 18 yaş ve üzeri katılımcılara Yetişkin Tiyatrosu eğitimleri verilecek. Kursların amacı katılımcıların kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmek ve sahne deneyimi kazandırmaktır.

Başvuru süreci ve seçmeler

Kayıtlar, 18 Aralıka kadar hafta içi 09.00-17.30 saatleri arasında İbramaki Sanat Galerisinde yapılabilecek. Başvuru için adayların ilgili formu doldurup imzalamaları yeterli olacak. Yetişkin Tiyatrosu'na başvuran adaylar için seçmeler ise 20 Aralık tarihinde yine İbramaki Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilecek.

Belediye bünyesindeki tiyatro eğitimleri, kent sakinlerini farklı yaş gruplarından bir araya getirerek hem amatör sahne deneyimlerini artırmayı hem de yerel kültür-sanat yaşamını zenginleştirmeyi hedefliyor.

KUŞADASI BELEDİYE TİYATROSU’NUN ÇOCUK, GENÇ VE YETİŞKİNLERE YÖNELİK 2026-2027 DÖNEMİ DRAMA VE TİYATRO EĞİTİMLERİ İÇİN BAŞVURULAR 18 ARALIK’A KADAR İBRAMAKİ SANAT GALERİSİ’NDE YAPILABİLECEK.