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Ayaş'ta anız yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Ayaş'ta anız yangını itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü; olay maddi hasarla atlatıldı, çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 20:05

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ayaş'ta anız yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Ayaş'ta anız yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Ayaş ilçesi Eski Başayaş Mahallesi'nde çıkan anız yangını, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay kısa sürede kontrol altına alındı ve büyümeden önlendi.

müdahale ve söndürme:

Çevre sakinlerinin erken bildirimi sonrası gelen itfaiye ekipleri, yangına yönlendirilen araçlarla müdahale etti. Müdahale sonucunda alevler tamamen söndürüldü ve yangının ilerlemesinin önüne geçildi.

soruşturma ve hasar tespiti:

Olayda yalnızca maddi hasar oluştuğu bildirildi. Yetkililer yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı; soruşturma tamamlanana dek olayla ilgili değerlendirmeler sürecek.

Ankara&#039;da anız yangını söndürüldü

Ankara'da anız yangını söndürüldü

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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