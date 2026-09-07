Ayaş'ta anız yangını kısa sürede kontrol altına alındı
Ayaş ilçesi Eski Başayaş Mahallesi'nde çıkan anız yangını, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay kısa sürede kontrol altına alındı ve büyümeden önlendi.
müdahale ve söndürme:
Çevre sakinlerinin erken bildirimi sonrası gelen itfaiye ekipleri, yangına yönlendirilen araçlarla müdahale etti. Müdahale sonucunda alevler tamamen söndürüldü ve yangının ilerlemesinin önüne geçildi.
soruşturma ve hasar tespiti:
Olayda yalnızca maddi hasar oluştuğu bildirildi. Yetkililer yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı; soruşturma tamamlanana dek olayla ilgili değerlendirmeler sürecek.
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