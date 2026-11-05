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Dumlu köyünde kış erken kendini gösterdi: yollar ve yüksek kesimler beyaza büründü

Bayburt'un Aydıntepe ilçesi Dumlu köyünde 2 bin 300 rakımda başlayan lapa lapa kar, görüş mesafesini düşürdü; meteoroloji 4-9 Kasım için soğuk ve zirai don uyarısı yaptı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 12:03

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EDİTÖR: Aslı Han

Dumlu köyünde kış erken kendini gösterdi: yollar ve yüksek kesimler beyaza büründü

kısa süre içinde etkili kar yağışı:

Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu köyünda lapa lapa kar yağışı etkisini gösterdi. Yaklaşık 2 bin 300 rakımlı köyde başlayan yağış, kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü ve kış manzaraları ortaya çıktı.

Sabah saatlerinde yoğunlaşan yağış nedeniyle görüş mesafesi düştü. Köy yolunda seyir halinde bulunan araçlar farlarını yakarak ilerlemek zorunda kaldı. Yağış, özellikle yüksek kesimlerde hızla kar örtüsü oluşturdu.

ulaşım ve günlük yaşam üzerindeki etkiler:

Kar örtüsünün artmasıyla köy yollarında dikkatli sürüş ihtiyacı belirginleşti. Yerel ölçekte ulaşımda yavaşlama ve görüş problemleri gözlendi; araç sürücüleri düşük hızda ve önlemlerle ilerledi.

meteorolojiden yapılan uyarılar:

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Bayburt çevresinde 4-5 Kasım tarihlerinde sağanak yağış, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar beklendiğini duyurmuştu. Kurum, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceğini ve 6 Kasım Cuma gününden itibaren yağışların kar şeklinde görüleceğini bildirdi.

Ayrıca meteoroloji, 4-9 Kasım tarihleri arasında Bayburt’ta en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düşebileceğini belirterek zirai don riskine karşı uyarıda bulundu.

BAYBURT’UN DUMLU KÖYÜNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

BAYBURT’UN DUMLU KÖYÜNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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