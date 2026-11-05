sol bacağındaki 3 kiloluk kitleden kurtulan genç kız yaşamına döndü

Ameliyatla üç kiloluk doku alındı

Eskişehir'de doğuştan nörofibrom (sinir sistemi tümörü) ile yaşayan 20 yaşındaki R.B.'nin sol bacağında, kalçadan ayak bileğine kadar uzanan ve yaklaşık 3 kilogram ağırlığa ulaşan kitle, Ankara'da gerçekleştirilen başarılı bir cerrahi müdahale ile temizlendi.

Genç kadının yaşamı, kitlenin yıllar içinde büyümesiyle ciddi şekilde kısıtlanmış; yürüyememe, otururken zorluk ve kıyafet seçme problemleri gündelik hayatını etkiledi. Aile uzun süreli bir tedavi arayışına girdi ve daha önce Eskişehir Şehir Hastanesi'nde görev yapan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdülkadir Calavul ile iletişime geçti. Doktorun Ankara'daki hastanesinde yapılan operasyonda kitle başarıyla çıkarıldı.

operasyonun ayrıntıları:

Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Abdülkadir Calavul, hastalığın doğumsal ve genetik özellik taşıdığını belirtti. Cerrahi müdahale sinirlerle ilişkili bir operasyondu ve sol kalçadan ayak bileğine kadar uzanan dokunun tamamı alındı. Ameliyat sonrası bölgede izler kaldığını, ancak dokunun tamamen çıkarılmasının hastanın hayat konforunu belirgin şekilde artırdığını söyledi.

Hastanın yara iyileşme süreci olumlu seyretti; operasyonun ardından R.B. rahatça yürüyebilir, oturabilir, spor yapabilir hale geldi ve daha önce kıyafet seçimi nedeniyle yaşadığı kısıtlamalar ortadan kalktı. Cerrah, ilerleyen dönemde yapılacak iz tedavileriyle görsel sonucun daha da iyileştirileceğini aktardı.

hasta deneyimi ve doktorun uyarıları:

Ameliyat sonrası dönemde hasta, yaşam kalitesindeki artıştan memnun olduğunu bildirdi. Op. Dr. Calavul, nadir görülen bu tür hastalıklarda hastaların pes etmemesi ve hekim arayışını sürdürmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle günümüzde dijital mecraların kullanılarak erken başvuru yapılmasının önemine dikkat çekti ve erken teşhisin hayat konforunu artıracağını belirtti.

Doktor, R.B.'nin 20 yaşında kendilerine başvurduğunu ve bunun göreceli olarak geç bir başvuru olduğunu ifade ederek, benzer sorun yaşayanların daha erken dönemde sağlık kuruluşlarına ve uzman hekimlere başvurmalarını önerdi.

Bu operasyon, nörofibrom gibi genetik ve sinir sistemi kaynaklı kitlelerin cerrahi yönetiminde multidisipliner yaklaşımların ve deneyimli cerrahların önemini bir kez daha gösterdi. Eskişehir'den Ankara'ya yapılan başvuru ve gerçekleştirilen ameliyat, hastanın günlük hayatına dönmesinde belirleyici oldu.

PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ UZMANI OP. DR. ABDÜLKADİR CALAVUL