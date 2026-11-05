Şehir merkezinde torbacı ağı çökertildi: Afyonkarahisar'da uyuşturucu ve para ele geçirildi

Afyonkarahisar merkezinde düzenlenen operasyon:

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Operasyonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ortak yürüttü ve çalışma sonrası üç şüpheli gözaltına alındı.

ele geçirilenler:

Operasyonda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen para ve silah ele geçirildi. Kazanılan deliller arasında 800 gram uyuşturucu madde, 197 adet uyuşturucu hap, 26 gram uyuşturucu madde ve 3 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde bulunuyor. Ayrıca maddi delil olarak kayda geçen 107 bin 920 TL ile bin 300 dolar tespit edilirken, haberin girişinde bahsedildiği üzere toplamın yaklaşık 200 bin TL civarında olduğu değerlendirildi. Operasyonda bir de ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Gözaltına alınan şahısların isimleri D.U., E.S.S. ve E.R.D. olarak kaydedildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi; mahkeme kararına göre üç kişiden ikisi tutuklandı, E.R.D. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Emniyet yetkilileri, operasyonun torbacı ağına yönelik olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

AFYONKARAHİSAR’DA POLİS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA YAKALANAN 3 KİŞİDEN İKİSİ TUTUKLANIRKEN, OPERASYONDA UYUŞTURUCU MADDELER İLE SUÇTAN ELDE EDİLDİĞİ DEĞERLENDİRİLEN YAKLAŞIK 200 BİN TL ELE GEÇİRİLDİ.