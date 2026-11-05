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Çaya indirilen kamyon Ezine Çayı'nın debisinin yükselmesiyle mahsur kaldı

Bozkurt (Kastamonu) ilçesinde köprü zemin etüdü için Ezine Çayı'na indirilen kamyon, gece süren sağanakla debinin yükselmesi sonucu çayda mahsur kaldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 12:03

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çaya indirilen kamyon Ezine Çayı'nın debisinin yükselmesiyle mahsur kaldı

Köprü zemin etüdü sırasında kamyon çayda mahsur kaldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, Ezine Çayı üzerine yapılacak köprü için yürütülen zemin etüt çalışmasında çaya indirilen bir kamyon, yoğun sağanak sonrası debinin yükselmesiyle mahsur kaldı.

Çalışmanın seyri:

Çalışmayı yürüten ekipler dün akşam kamyonu çaya indirip personeli bölgeden ayrıldı. Gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte derenin debisi beklenenden hızlı artınca, kamyon bulunduğu noktada kaldı.

Yetkili açıklaması ve güvenlik:

Jeofizik Mühendisi Barış Güloğlu, olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Ezine Çayına yapılacak köprü için bu noktaya kamyonumuzu getirdik. Bir süre sonra çalışmayı bıraktık. Hafif şekilde yağmur çiseliyordu, çayın debisi bu kadar yüksek değildi. Sabah geldiğimizde deredeki debi yükselmişti. Herhangi bir can kaybımız yok. Maddi hasar var, onu da sorun etmiyoruz. Uygun şartlar sağlandığında kamyonu buradan çekeceğiz."

Yetkililer, şu an için önceliğin personel güvenliği olduğunu, uygun hava ve su koşulları sağlandığında kurtarma çalışmalarının başlatılacağını belirtiyor.

KASTAMONU’NUN BOZKURT İLÇESİNDE ZEMİN ETÜTÜ İÇİN ÇAYA İNDİRİLEN KAMYON, YAĞIŞ SEBEBİYLE DEBİNİN...

KASTAMONU’NUN BOZKURT İLÇESİNDE ZEMİN ETÜTÜ İÇİN ÇAYA İNDİRİLEN KAMYON, YAĞIŞ SEBEBİYLE DEBİNİN YÜKSELMESİ SEBEBİYLE MAHSUR KALDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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