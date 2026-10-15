Ayazağa'da sağanak sonrası sokaklar göl görünümüne büründü

Ayazağa'da sağanak sonrası havadan görüntülenen sel manzaraları

İstanbul Sarıyer'e bağlı Ayazağa, etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtınanın ardından suya gömüldü. Bölgeden alınan havadan görüntülerde sokakların adeta göle dönüştüğü, araçların su içinde kaldığı ve bazı binaların giriş katlarının suyla dolduğu görülüyor.

Hasarın boyutu:

Yetkililerce aktarılanlara göre bölgede rekor yağış düştü ve buna bağlı olarak yollar zarar gördü. Görüntülerde yağmur sularının araçları sürüklediği, bazı araçların kullanılamaz hale geldiği ve kaldırımlarda su birikintilerinin geniş alanlara yayıldığı dikkat çekiyor.

Kurtarma ve müdahale:

Sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ve belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler su tahliyesi ve güvenlik önlemleri üzerinde çalışırken, vatandaşlara ulaşım konusunda uyarılar yapıldı ve bölgeye giriş çıkışlar kontrollü hale getirildi.

Havadan kaydedilen görüntüler, Ayazağa'daki su baskınının yoğunluğunu gözler önüne seriyor; sokaklardaki otomobiller ve suya gömülen binalar uzun süreli etkilerinin olabileceğini gösteriyor. Yetkililer, bölgede hasar tespit çalışmalarına devam ediyor ve vatandaşlardan aceleyle bölgeye gitmemeleri yönünde çağrıda bulunuyor.

SARIYER AYAZAĞA, ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN SUYA GÜMÜLDÜ. ADETA GÖLE DÖNEN AYAZAĞA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.