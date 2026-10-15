Dolar 49,4141 +0,08%
Euro 55,5532 +0,56%
Bist 12.082,55 -0,29%
Altın Gram 6.630,91 +1,60%
EUR/USD 1,1220 +0,56%
Brent Petrol 104,77 -1,22%
--°

Ayazağa'da sağanak sonrası sokaklar göl görünümüne büründü

Sarıyer Ayazağa'da etkili sağanak ve fırtına sonrası sokaklar göle döndü; araçlar sürüklendi, binalar sular altında kaldı, ekipler kurtarma çalışması yürüttü.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Ayazağa'da sağanak sonrası sokaklar göl görünümüne büründü

Ayazağa'da sağanak sonrası havadan görüntülenen sel manzaraları

İstanbul Sarıyer'e bağlı Ayazağa, etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtınanın ardından suya gömüldü. Bölgeden alınan havadan görüntülerde sokakların adeta göle dönüştüğü, araçların su içinde kaldığı ve bazı binaların giriş katlarının suyla dolduğu görülüyor.

Hasarın boyutu:

Yetkililerce aktarılanlara göre bölgede rekor yağış düştü ve buna bağlı olarak yollar zarar gördü. Görüntülerde yağmur sularının araçları sürüklediği, bazı araçların kullanılamaz hale geldiği ve kaldırımlarda su birikintilerinin geniş alanlara yayıldığı dikkat çekiyor.

Kurtarma ve müdahale:

Sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ve belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler su tahliyesi ve güvenlik önlemleri üzerinde çalışırken, vatandaşlara ulaşım konusunda uyarılar yapıldı ve bölgeye giriş çıkışlar kontrollü hale getirildi.

Havadan kaydedilen görüntüler, Ayazağa'daki su baskınının yoğunluğunu gözler önüne seriyor; sokaklardaki otomobiller ve suya gömülen binalar uzun süreli etkilerinin olabileceğini gösteriyor. Yetkililer, bölgede hasar tespit çalışmalarına devam ediyor ve vatandaşlardan aceleyle bölgeye gitmemeleri yönünde çağrıda bulunuyor.

SARIYER AYAZAĞA, ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN SUYA GÜMÜLDÜ. ADETA GÖLE DÖNEN AYAZAĞA...

SARIYER AYAZAĞA, ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN SUYA GÜMÜLDÜ. ADETA GÖLE DÖNEN AYAZAĞA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sarıyer'de dere taştı, fabrika suyla doldu; işçiler 24 saatte kurtarıldı
images

Yağışta kayan kamyon şarampole devrildi, çuvallar yola savruldu
images

Sınır kapısında tırın gizli boşluklarından 162 bin 700 euro çıktı
images

Bursa'da otobüste çıkan tartışma sonrası kapı camı yumrukla kırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cica zirvesinde Fidan'dan ortak kararlılık çağrısı: Filistin'in hakları korunmalı

Sincan’ın 15 mahallesinde 202 bin metrekarelik yol yenilendi

Yerel yönetimlerden uluslararası işbirliğine: iklim geçişinde topyekûn seferberlik çağrısı

Kaymakam Demirtaş hasat mesaisinde üreticilerle buluştu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor