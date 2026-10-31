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Muş'ta havalimanı kavşağında kepçe ile otomobil çarpıştı, bir kişi yaralandı

Muş-Bitlis kara yolunun Havalimanı Kavşağı'nda kepçe ile otomobil çarpıştı; 49 AAR 953 plakalı araçtaki 1 kişi Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 18:56

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Muş'ta havalimanı kavşağında kepçe ile otomobil çarpıştı, bir kişi yaralandı

Kaza haberi

Muş-Bitlis kara yolunda, Havalimanı Kavşağı mevkiinde kepçe ile otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Kaza, Havalimanı Kavşağı yakınlarında gerçekleşti. Çarpışmada yer alan otomobilin plakası 49 AAR 953 olarak bildirildi. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşların durumu fark edip yetkililere haber verdiği öğrenildi.

Müdahale ve sağlık durumu:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı; olayın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor. Yetkililer, bölgedeki sürücülerden dikkatli olmalarını istediklerini iletti.

MUŞ-BİTLİS KARA YOLUNDA KEPÇE İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1...

MUŞ-BİTLİS KARA YOLUNDA KEPÇE İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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