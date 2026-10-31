Muş'ta havalimanı kavşağında kepçe ile otomobil çarpıştı, bir kişi yaralandı

Kaza haberi

Muş-Bitlis kara yolunda, Havalimanı Kavşağı mevkiinde kepçe ile otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Kaza, Havalimanı Kavşağı yakınlarında gerçekleşti. Çarpışmada yer alan otomobilin plakası 49 AAR 953 olarak bildirildi. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşların durumu fark edip yetkililere haber verdiği öğrenildi.

Müdahale ve sağlık durumu:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı; olayın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor. Yetkililer, bölgedeki sürücülerden dikkatli olmalarını istediklerini iletti.

MUŞ-BİTLİS KARA YOLUNDA KEPÇE İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.