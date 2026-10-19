Selendi'de köprü görevi vurgulandı: muhtarlar hizmete odaklandı

Selendi'de muhtarlar günü töreni

Manisa'nın Selendi ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü, Devlet Bahçeli Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törenin ardından muhtarlar, ilçe yöneticileri ve davetliler Seyhan Dilim Parkı'nda düzenlenen kahvaltıda buluştu.

muhtarlığın sorumluluğu ve fedakârlık:

Selendi Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çinan Mahallesi Muhtarı Zeki Kartal, muhtarlığın bir unvan olmadığını, devlet ile millet arasında köprü görevi gördüğünü vurguladı. Kartal, bu görevin fedakârlık, adanmışlık ve gönüllülük esasına dayandığını belirtti, Selendi'ye hizmet etmiş ve yaşamını yitirmiş muhtarlara Allah'tan rahmet diledi ve görev yapan muhtarlara sağlık ile başarı temennisinde bulundu.

belediye ve kaymakamdan iş birliği çağrısı:

Programa Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız, Belediye Başkanı Murat Daban, dernek temsilcileri, daire müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı. Başkan Daban, muhtarların mahalle sakinlerinin ihtiyaç ve taleplerini ilgili kurumlara aktarmada merkezi bir rol oynadığını belirterek, kamu kurumları ile yerel yönetimler arasında sürekli iş birliğinin önemine dikkat çekti ve tüm muhtarların gününü kutladı.

Kaymakam Yıldız da muhtarlığın yerel hizmetlerde temel bir nokta olduğunu ifade ederek muhtarları tebrik etti. Program, katılımcıların toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

MANİSA’NIN SELENDİ İLÇESİNDE 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ, DEVLET BAHÇELİ KENT MEYDANI’NDAKİ ATATÜRK ANITI’NA ÇELENK SUNULMASIYLA KUTLANDI. TÖRENİN ARDINDAN DÜZENLENEN KAHVALTI PROGRAMINDA MUHTARLARIN VATANDAŞ İLE DEVLET ARASINDA KÖPRÜ GÖREVİ ÜSTLENDİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ.