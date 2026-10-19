Dolar 49,5477 +0,08%
Euro 55,6752 +0,04%
Bist 11.602,00 -1,02%
Altın Gram 6.674,17 +0,21%
EUR/USD 1,1231 -0,11%
Brent Petrol 108,33 -1,39%
--°

Selendi'de köprü görevi vurgulandı: muhtarlar hizmete odaklandı

Selendi'de 19 Ekim Muhtarlar Günü, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve kahvaltı programıyla kutlandı; muhtarların devlet ile millet arasındaki köprü rolü öne çıktı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 13:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Selendi'de köprü görevi vurgulandı: muhtarlar hizmete odaklandı

Selendi'de muhtarlar günü töreni

Manisa'nın Selendi ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü, Devlet Bahçeli Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törenin ardından muhtarlar, ilçe yöneticileri ve davetliler Seyhan Dilim Parkı'nda düzenlenen kahvaltıda buluştu.

muhtarlığın sorumluluğu ve fedakârlık:

Selendi Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çinan Mahallesi Muhtarı Zeki Kartal, muhtarlığın bir unvan olmadığını, devlet ile millet arasında köprü görevi gördüğünü vurguladı. Kartal, bu görevin fedakârlık, adanmışlık ve gönüllülük esasına dayandığını belirtti, Selendi'ye hizmet etmiş ve yaşamını yitirmiş muhtarlara Allah'tan rahmet diledi ve görev yapan muhtarlara sağlık ile başarı temennisinde bulundu.

belediye ve kaymakamdan iş birliği çağrısı:

Programa Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız, Belediye Başkanı Murat Daban, dernek temsilcileri, daire müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı. Başkan Daban, muhtarların mahalle sakinlerinin ihtiyaç ve taleplerini ilgili kurumlara aktarmada merkezi bir rol oynadığını belirterek, kamu kurumları ile yerel yönetimler arasında sürekli iş birliğinin önemine dikkat çekti ve tüm muhtarların gününü kutladı.

Kaymakam Yıldız da muhtarlığın yerel hizmetlerde temel bir nokta olduğunu ifade ederek muhtarları tebrik etti. Program, katılımcıların toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

MANİSA’NIN SELENDİ İLÇESİNDE 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ, DEVLET BAHÇELİ KENT MEYDANI’NDAKİ ATATÜRK...

MANİSA’NIN SELENDİ İLÇESİNDE 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ, DEVLET BAHÇELİ KENT MEYDANI’NDAKİ ATATÜRK ANITI’NA ÇELENK SUNULMASIYLA KUTLANDI. TÖRENİN ARDINDAN DÜZENLENEN KAHVALTI PROGRAMINDA MUHTARLARIN VATANDAŞ İLE DEVLET ARASINDA KÖPRÜ GÖREVİ ÜSTLENDİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erdoğan uyardı: külliyede 'kendi eviniz gibi' davranmak rahatsızlık yaratıyor
images

Eski Malatya eğitim merkezi 450 öğrenciye ücretsiz sınav ve ders desteği sağlıyo...
images

Mahalle mahalle ördüğümüz ortak akıl Denizli’nin gücü diyen Çavuşoğlu muhtarları...
images

Muhtarlarla buluşma: Manisa'da yerel hizmetlerde tecrübe ve dönüşüm ön planda

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erdoğan uyardı: külliyede 'kendi eviniz gibi' davranmak rahatsızlık yaratıyor

Eski Malatya eğitim merkezi 450 öğrenciye ücretsiz sınav ve ders desteği sağlıyor

Pazaryolu'nda alzheimer hastası Gülkız Kurt sarp arazide ölü bulundu

Genç sinemacılar Fırat’ta buluştu: 3. kısa film festivali başladı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Birkan Altındaş Antalyaspor ile Kayserispor maçında düdük çalacak

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor