Silopi'de yetenek keşfine destek: BİLSEM tanıtımı öğrencilerle buluştu

Silopi Bilim ve Sanat Merkezi'nden özel yeteneklere yönelik tanıtım semineri

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Silopi Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından yürütülen tanıtım semineri, ilçedeki özel yetenekli öğrencilere merkez ve sunduğu imkânların aktarılmasını hedefledi. Etkinliği, merkezin Rehberlik Servisi organize etti ve katılımcılara merkezin işleyişi, eğitim programları ile kabul süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

merkezin işleyişi ve eğitim olanakları:

Seminerde, BİLSEM’in çalışma sistemi ayrıntılı şekilde ele alındı. Öğrencilere merkezde sunulan atölye çalışmaları, bilimsel projelere katılım olanakları ve sanat faaliyetleri hakkında örnekler sunuldu. Eğitim kadrosunun rolü, ders dışı uygulamalar ve öğrenci merkezli öğretim yaklaşımları üzerine yapılan sunumlar, katılımcıların yoğun ilgisini çekti. Sunumlarda ayrıca öğrenci kabul süreçleri ve değerlendirmenin nasıl yapıldığı adım adım açıklandı.

öğrenci gelişimi ve farkındalık oluşturma:

Etkinlikte, özel yeteneklerin nasıl tespit edilip geliştirilebileceğine dair yöntemler paylaşıldı; uygulamalı öneriler ve yönlendirmeler sunuldu. Merkez yetkilileri, bu tür seminerlerin amacının öğrencilerin kendi potansiyellerini tanımalarına yardımcı olmak ve eğitim hayatlarında karşılaşabilecekleri fırsatlar konusunda farkındalık yaratmak olduğunu vurguladı. Seminer sonunda öğrenciler sorularını yöneltti ve zihnindeki belirsizliklere yanıt buldu.

Silopi BİLSEM, çalışmalarını "Bilimin İzinde, Sanatın İzinde" mottosuyla sürdüreceğini belirterek bölgede özel yetenekli çocukların desteklenmesine devam edeceğini duyurdu. Merkezin düzenlediği bu tür bilgilendirici etkinliklerin, öğrencilerin yönelimlerine olumlu katkı sağlaması ve yerel eğitim ekosisteminde etkileşim oluşturması bekleniyor.

ŞIRNAK'IN SİLOPİ İLÇESİNDE SİLOPİ BİLİM VE SANAT MERKEZİ, ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BİLSEM TANITIM SEMİNERİ DÜZENLEDİ. ÖĞRENCİLERE MERKEZİN İŞLEYİŞİ VE EĞİTİM OLANAKLARI HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ.