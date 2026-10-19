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Muhtarlarla buluşma: Manisa'da yerel hizmetlerde tecrübe ve dönüşüm ön planda

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde muhtarların taleplerini dinledi; kamu hizmetleri, teknoloji ve mahalle ihtiyaçları öncelikli konular oldu.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 13:56

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Muhtarlarla buluşma: Manisa'da yerel hizmetlerde tecrübe ve dönüşüm ön planda

Vali Vahdettin Özkan muhtarlarla buluştu

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kentte görev yapan muhtarları kabul ederek yürüttükleri çalışmalar ve talepleri dinledi. Toplantıda muhtarların mahallelerin ihtiyaçlarını belirlemedeki rolleri ve kamu hizmetlerinin etkin yürütülmesi ele alındı.

muhtarlığın yerel yönetimdeki rolü:

Özkan, muhtarlık kurumunun köklü geçmişine vurgu yaparak muhtarların vatandaşlarla idare arasındaki iletişimi güçlendirdiğini belirtti. Sahadan gelen geri bildirimlerin kamu hizmetlerinin planlanması ve önceliklendirilmesinde yol gösterici olduğuna dikkat çekildi.

Vali Özkan, muhtarların vatandaşlar tarafından seçilmiş kişiler olduğunu hatırlatarak gösterdikleri gayret ve çalışmalar için teşekkür etti ve destek mesajı verdi.

teknoloji ve hizmet sunumunda dönüşüm:

Toplantıda teknolojik gelişmelerin kamu hizmetlerine getirdiği yeni imkânlar da tartışıldı. Özkan, değişim sürecinde muhtarların kadim tecrübelerinden yararlanmanın önemini vurguladı ve birlikte yürütülecek çalışmalarla hizmetlerin daha hızlı, yerinde ve etkin hale getirileceğini ifade etti.

Muhtarların mahalle ve köylerin ihtiyaçlarını yakından bilmesi nedeniyle yerel hizmetlerin planlanmasına önemli katkı sağladığı; ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşma, toplumsal dayanışmayı güçlendirme ve mahalli müşterek ihtiyaçların giderilmesinde fedakârca görev üstlendikleri kaydedildi.

Manisa'da yürütülen çalışmalara katkı veren muhtarlara teşekkür eden Vali Özkan, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutladı ve başarı dileklerini iletti.

MANİSA VALİSİ VAHDETTİN ÖZKAN, 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA KENTTE GÖREV YAPAN MUHTARLARI...

MANİSA VALİSİ VAHDETTİN ÖZKAN, 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA KENTTE GÖREV YAPAN MUHTARLARI AĞIRLADI. MUHTARLARLA SOHBET EDEREK YÜRÜTTÜKLERİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALAN VALİ ÖZKAN, MUHTARLARIN TALEP VE BEKLENTİLERİN KARŞILANMASI, KAMU HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ VE MAHALLELERİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİNDE ÖNEMLİ BİR GÖREV ÜSTLENDİĞİNİ SÖYLEDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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