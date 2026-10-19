Otobüs şoförünün hızlı müdahalesi rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Olayın gelişimi:

Elazığ Belediyesi'nin Çatalçeşme seferini yapan halk otobüsünde bir yolcu aniden rahatsızlanıp bayıldı ve otobüs içinde yere yığıldı. Durumu fark eden şoför Emrah Zaman, aracı güvenli bir şekilde sağ şeride çekti ve yolculardan yardım istedi.

Yere düşen ve başını çarpan şahsı yolcular sabit tutarken, Zaman kısa süre içinde seferini durdurma kararı aldı. Otobüsün güzergâhı iptal edilip değiştirildi ve Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne doğru yöneldi.

Hastaneye ulaşım süreci:

Yol boyunca kornalar çalınarak trafik açıldı ve otobüs hızla hastaneye yönlendirildi. Kısa sürede acilin önüne varıldı; sağlık ekipleri şahsa boyunluk taktıktan sonra otobüs içinden alıp sedyeye yerleştirdi. Şahıs, haberin aktarıldığı bilgilere göre tedavi altına alındı.

Olayın ardından Emrah Zaman kaldığı yerden seferine devam etti. Yolcusu için anında harekete geçen ve duyarlılık gösteren şoförün davranışı diğer yolcular ve kent sakinleri tarafından takdir topladı.

Görüntüler ve tepki:

Yaşanan anlar otobüs içindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntüler, hem hızlı müdahalenin hem de yolcuların koordineli yardımının önemini ortaya koydu ve şoförün kararlı davranışı sosyal çevrede olumlu yankı buldu.

YAŞANANLAR OTOBÜS KAMERASINA YANSIDI