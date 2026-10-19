Dolar 49,5477 +0,08%
Euro 55,6752 +0,04%
Bist 11.602,00 -1,02%
Altın Gram 6.674,17 +0,21%
EUR/USD 1,1231 -0,11%
Brent Petrol 108,33 -1,39%
--°

Otobüs şoförünün hızlı müdahalesi rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Elazığ'da otobüs şoförü Emrah Zaman, yolcu bayılınca seferini iptal edip güzergahını değiştirerek Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne yetiştirdi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 13:51

GÜNCELLEME: 19 Ekim 2026 - 13:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Otobüs şoförünün hızlı müdahalesi rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Olayın gelişimi:

Elazığ Belediyesi'nin Çatalçeşme seferini yapan halk otobüsünde bir yolcu aniden rahatsızlanıp bayıldı ve otobüs içinde yere yığıldı. Durumu fark eden şoför Emrah Zaman, aracı güvenli bir şekilde sağ şeride çekti ve yolculardan yardım istedi.

Yere düşen ve başını çarpan şahsı yolcular sabit tutarken, Zaman kısa süre içinde seferini durdurma kararı aldı. Otobüsün güzergâhı iptal edilip değiştirildi ve Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne doğru yöneldi.

Hastaneye ulaşım süreci:

Yol boyunca kornalar çalınarak trafik açıldı ve otobüs hızla hastaneye yönlendirildi. Kısa sürede acilin önüne varıldı; sağlık ekipleri şahsa boyunluk taktıktan sonra otobüs içinden alıp sedyeye yerleştirdi. Şahıs, haberin aktarıldığı bilgilere göre tedavi altına alındı.

Olayın ardından Emrah Zaman kaldığı yerden seferine devam etti. Yolcusu için anında harekete geçen ve duyarlılık gösteren şoförün davranışı diğer yolcular ve kent sakinleri tarafından takdir topladı.

Görüntüler ve tepki:

Yaşanan anlar otobüs içindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntüler, hem hızlı müdahalenin hem de yolcuların koordineli yardımının önemini ortaya koydu ve şoförün kararlı davranışı sosyal çevrede olumlu yankı buldu.

YAŞANANLAR OTOBÜS KAMERASINA YANSIDI

YAŞANANLAR OTOBÜS KAMERASINA YANSIDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Pazaryolu'nda alzheimer hastası Gülkız Kurt sarp arazide ölü bulundu
images

istanbulda bir dizi saldırıyı aydınlatan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı
images

Sevdiği şehirde son yolculuk: Furkan Aksu Bartın'da toprağa verildi
images

Küçükçekmece'de iş yeri önünde silahlı saldırı: şüpheliler kovalamaca sonucu yak...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erdoğan uyardı: külliyede 'kendi eviniz gibi' davranmak rahatsızlık yaratıyor

Eski Malatya eğitim merkezi 450 öğrenciye ücretsiz sınav ve ders desteği sağlıyor

Pazaryolu'nda alzheimer hastası Gülkız Kurt sarp arazide ölü bulundu

Genç sinemacılar Fırat’ta buluştu: 3. kısa film festivali başladı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Birkan Altındaş Antalyaspor ile Kayserispor maçında düdük çalacak

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor