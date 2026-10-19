Honazlı Melisa uluslararası sahnede Denizli'yi gururlandırdı

festivalde performans ve temsil:

Antalya'da düzenlenen VI. International Music Contest interEgo festivalinde Honaz Belediyesi adına sahneye çıkan ortaokul öğrencisi Melisa Erüstündağ, müzik öğretmeni Sevgi Çetin rehberliğinde sergilediği performansla dikkat çekti. Organizasyonda Denizli'den katılan tek öğrenci olan Melisa, yorum ve sahne duruşuyla jüri ve izleyicilerden takdir topladı.

ödül ve takdir:

Yarışma sürecinin ardından, Melisa Erüstündağ ve öğretmeni Sevgi Çetin, gösterdikleri başarı ve temsil nedeniyle Ukrayna Başkonsolosluğu tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi. Bu belge, genç sanatçının uluslararası platformda elde ettiği görünürlüğün ve emeğin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

belediye desteği ve başkanın sözleri:

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, elde edilen uluslararası başarıdan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: Antalya’da düzenlenen VI. International Music Contest ’interEgo’ festivalinde belediyemizi temsil eden öğrencimiz Melisa Erüstündağ ve müzik öğretmeni Sevgi Çetin, Ukrayna Başkonsolosluğu tarafından teşekkür belgesi almaya hak kazanmıştır. Denizli’den festivale katılan tek öğrenci olan Melisa’nın bu başarısı bizleri gururlandırdı. Öğrencimiz Melisa Erüstündağ’ı ve değerli öğretmeni Sevgi Çetin’i tebrik ediyor, sanat yolculuklarında başarılarının devamını diliyorum. Sanatla büyüyen, yetenekleriyle geleceğe ışık tutan gençlerimizin her zaman yanındayız.

Honaz Belediyesi ve eğitim kadrosu, gelecekte benzer ulusal ve uluslararası organizasyonlarda genç yetenekleri desteklemeye devam edeceğini belirtti. Melisa’nın başarısı, bölgedeki sanat eğitimine ve gençlerin gelişimine verilen önemin somut bir örneği olarak öne çıktı.

ANTALYA’DA DÜZENLENEN VI. INTERNATİONAL MUSİC CONTEST "İNTEREGO" FESTİVALİNDE HONAZ BELEDİYESİ'Nİ TEMSİL EDEN ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ MELİSA ERÜSTÜNDAĞ VE MÜZİK ÖĞRETMENİ SEVGİ ÇETİN, GÖSTERDİKLERİ BAŞARI DOLAYISIYLA UKRAYNA BAŞKONSOLOSLUĞU TARAFINDAN TEŞEKKÜR BELGESİ ALMAYA HAK KAZANDI.