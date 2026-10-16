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Ayazağa'daki sel felaketinde Erdoğan ile Murat Kurum telefonda durumu değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayazağa'daki sel çalışmaları için Bakan Murat Kurum'dan bilgi aldı; AFAD koordinasyonunda arama, gıda, su ve barınma sağlanıyor.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 15:50

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Ayazağa'daki sel felaketinde Erdoğan ile Murat Kurum telefonda durumu değerlendirdi

Ayazağa'daki sel felaketinde Erdoğan ile Murat Kurum telefonda durumu değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sarıyer Ayazağa'da yaşanan sel felaketiyle ilgili bilgi almak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, sahadaki çalışmaların durumu ve ihtiyaçlar hakkında doğrudan bilgi aktarıldı.

Erdoğan, selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Sel afetinde mağdur olan tüm kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı ve bakanlar ile valinin saha çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı. Cumhurbaşkanı, sürecin en kısa sürede sonuçlandırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Bakan Kurum'un sahadaki değerlendirmesi:

Bakan Murat Kurum, Ayazağa'daki incelemelerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak son duruma ilişkin bilgi verdi. Kurum, arama-kurtarma ve ihtiyaç temini çalışmalarının AFAD koordinasyonunda yürütüldüğünü; vatandaşların gıda ve su ihtiyaçlarının sağlandığını belirtti. Bakan Kurum, 'Şu an için acil bir sıkıntı yok' derken, boşaltılması gereken binalarda kalanların 'barınma alanlarına alınacağını' söyledi.

Saha koordinasyonu ve öncelikler:

Görüşmede, yetkililerin sahada birlikte hareket ettiği, önceliğin kayıp ve ihtiyaçların giderilmesi olduğu aktarıldı. Hem Cumhurbaşkanı hem de Bakan Kurum, çalışmaların yakından takip edildiğini ve vatandaşların yanında olunacağı mesajını paylaştı. Kurum ayrıca, sürecin tamamlanmasıyla mağduriyetlerin giderilmesi yönünde adımların atılacağını ifade etti.

Önemli noktalar: AFAD koordinasyonunda arama faaliyetleri sürüyor; gıda, su ve barınma temini öncelikli olarak yürütülüyor; yetkililer sahada aktif olarak çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’daki sel felaketi ile ilgili Bakan Kurum’la telefonda görüşerek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’daki sel felaketi ile ilgili Bakan Kurum’la telefonda görüşerek bilgi aldı

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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