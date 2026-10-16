Bayraktar'ın Moskova temasları enerji tedarikine yeni fırsatlar aradı

Bayraktar'ın Moskova ziyaretinde öne çıkan başlıklar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya Enerji Haftası kapsamında gerçekleştirdiği Moskova temaslarında hem doğal gaz hem de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alanındaki iş birlikleri üzerine görüşmeler yaptı. Bayraktar, Gazprom ve Novatek'in üst düzey yöneticileriyle bir araya gelerek tedarik, piyasa dinamikleri ve ortak proje fırsatlarını ele aldı.

Gazprom görüşmesi: doğal gaz iş birliği ve arz güvenliği:

Bakan Bayraktar, Gazprom Başkanı Alexey Miller ile yaptığı görüşmede enerji ilişkilerinin mevcut altyapı ve tedarik hatları bağlamında değerlendirildiğini belirtti. Bayraktar sosyal medya paylaşımında, "Rusya ile enerji ilişkilerimizin temel taşlarından biri olan doğal gaz alanındaki köklü iş birliğimizi tüm boyutlarıyla ele alarak bu güçlü ortaklığı daha ileriye taşıyacak yeni fırsatları değerlendirdik. Enerji alanında kazan-kazan esasına dayalı olarak yürüttüğümüz bu stratejik birliktelik, ülkemizin arz güvenliğine ve istikrarına katkı sunmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Novatek görüşmesi ve LNG fırsatları:

Bayraktar, Novatek Yönetim Kurulu Başkanı Leonid Mikhelson ile de LNG tedarik süreçleri, depolama ve küresel piyasalardaki gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede, tedarik çeşitliliğinin artırılmasının enerji arz güvenliğine katkı sağlayacağı vurgulandı. Bayraktar, toplantıya ilişkin paylaşımında, "Ülkemizin enerji çeşitliliğini artıracak ve arz güvenliğimizi pekiştirecek stratejik adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.

Türk öğrencilerle buluşma: nükleer insan kaynağına vurgu:

Ziyaret kapsamında nükleer mühendislik alanında yüksek lisans eğitimi gören Türk öğrencilerin temsilcileriyle bir araya gelen Bayraktar, eğitim ve teknoloji transferine dair beklentileri paylaştı. Bakan, öğrencilerle gerçekleştirdiği görüşmede "Öğrencilerimizle enerjiyi, yeni modüler reaktör projelerini ve enerjide tam bağımsız yarınlarımızı konuştuk. Ülkemizin nükleer insan kaynağı projesi kapsamında bugüne kadar Rusya’ya gönderilen 526 öğrencimizden 322’si eğitimlerini tamamlayarak Akkuyu Nükleer Güç Santrali’mizde göreve başladı. Önümüzdeki dönemde çok daha fazla gencimizi bu alanda eğitim almak üzere yurt dışına göndermeyi planlıyoruz. Akkuyu’da kazanılan mühendislik, imalat ve işletme tecrübesini Sinop ve Trakya’da planladığımız nükleer santrallerimize aktarırken en büyük gücümüz yetişmiş insan kaynağımız olacaktır. Eğitimlerini başarıyla tamamlayıp ülkemize hizmet edecek tüm gençlerimize üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bayraktar'ın Moskova ziyaretinde ele alınan başlıklar, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendirmeye ve nükleer alandaki insan kaynağını artırmaya yönelik stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yapılan görüşmeler, hem kısa vadeli tedarik düzenlemeleri hem de uzun vadeli yatırım ve eğitim programlarının koordinasyonu açısından önem taşıyor.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR, MOSKOVA'DA NOVATEK YÖNETİM KURULU BAŞKANI LEONİD MİKHELSON İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ.