Terminal İstanbul: Atatürk havalimanı'ndan küresel teknoloji üssüne 2027 hedefi

terminal istanbul ve inovasyon haftası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 13. Türkiye İnovasyon Haftası'nda yaptığı konuşmada Atatürk Havalimanı terminallerinin Terminal İstanbul markasıyla dönüştürüleceğini ve projenin tüm fonksiyonlarıyla 2027'de kullanıma açılacağını açıkladı. Erdoğan, etkinliğin bu yılki temasını "İnsanlığın Yeni Evresi" olarak belirlemenin anlamlı olduğunu belirterek teknolojinin hızla ilerlediği bir dönemde insan faktörünün korunmasının önemine vurgu yaptı.

insan ve teknoloji dengesi:

Konuşmasında yapay zeka, robotik, biyoteknoloji, veri sistemleri ve otonom teknolojilerdeki hızlı değişimlere dikkat çeken Erdoğan, bu dönüşümlerin yarattığı sosyal ve ekonomik kaygıların artığını ifade etti. Teknolojinin insanı dışlamaması gerektiğini, entelektüel çevrelerden iş dünyasına kadar güven ve endişe arasında bir tartışma yaşandığını aktardı. Ayrıca geçen hafta yayımlandığı belirtilen 22 maddelik bir bildirinin teknokratik risklere işaret ettiğini söyleyerek, bazı aktörlerin küresel ölçekte merkezileşme eğilimlerine karşı uyarıda bulundu.

terminal istanbul projesinin içeriği ve hedefleri:

Erdoğan, Türkiye'nin teknoloji yarışında geri kalmak istemediğini belirterek milli teknoloji hamlesiyle oluşturulan altyapının altını çizdi. Buna göre Atatürk Havalimanı terminalleri Terminal İstanbul markasıyla dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik merkezlerinden biri haline getirilecek; ilk aşaması devreye alınmış olan projenin tüm fonksiyonlarıyla 2027'de açılması hedefleniyor. Açıklamada girişimciler için finansman mekanizmalarının güçlendirildiği, girişim sermayesi ve eş finansman araçlarının devreye alındığı vurgulandı.

Erdoğan, teknopark sayısının 115'e ulaştığını, 2002'de 1,2 milyar dolar olan AR-GE harcamalarının bugün 20 milyar dolar seviyesine çıktığını hatırlattı. Ayrıca TEKNOFEST gibi etkinliklerin yenilikçi fikirleri projeye dönüştürdüğünü; 2019'daki unicorn eksikliğinden bugün 8 unicorn seviyesine gelindiğini ve 2030'a dek 100 bin teknoloji girişimi ile toplamda 100 milyar dolar değerleme hedeflendiğini söyledi.

veri merkezleri, yapay zeka ve finansman adımları:

Stratejide veri altyapısına da yer verildiğini belirten Erdoğan, 2026-2030 Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı kapsamında veri merkezlerinin toplam kurulu gücünün 2030 yılına kadar en az 1 gigavat'a ulaştırılacağını açıkladı. Veri merkezi, bulut bilişim ve yapay zeka altyapılarında özel sektör öncülüğünde en az 10 milyar dolar'lık kaynağın harekete geçirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Türkçe yapay zeka uygulamalarını desteklemek üzere geliştirilecek Bilge Dil Modeli'ne dikkat çekildi.

Ekonomik destek paketleri içinde Merkez Bankası kaynaklı 750 milyar lira tahsisli Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi programı öne çıkarıldı. KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla 250 milyarlık İmalat Sanayii Kredi Finansman Programı başlatıldığı ve ileri teknoloji üretimini desteklemek için HIT-30 adlı yüksek teknoloji destek programının devreye alındığı ifade edildi.

savunma sanayii büyümesi ve ihracat:

Erdoğan, teknoloji yatırımlarının ekonomi ve dijital egemenlik açısından savunma sanayiinde somutlandığını söyledi. Savunma ve havacılık sektöründe yerlilik oranının 2002'de yüzde 20 civarında olduğunu; sektörün bugün 4 bin 500'ü aşkın firma, 1.400'ün üzerinde proje, yaklaşık 100 bin doğrudan istihdam ve 100 milyar dolar'ın üzerinde proje büyüklüğü ile farklı bir düzeye ulaştığını aktardı.

Geçen yıl 180 ülke ve bölgeye 10 milyar doların üzerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç edildiği; 2026 yılının Ocak-Eylül döneminde ihracatın önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,6 artışla 6,9 milyar dolar'a çıktığı belirtildi. Erdoğan, kilogram başına düşen ihracat değerlerine ilişkin örnekler vererek savunma ürünlerinin yüksek katma değerini vurguladı: genel ihracat için kilometre başına değerin ifade edildiği rakamların yanında SİHA'larda kullanılan kameraların kilogram başı değerinin yaklaşık 20 bin dolar, dedektörlerin ise 50 bin dolar civarında olduğunu aktardı.

Konuşmasını, Türkiye için ileri teknolojiye yatırım yapmanın tercih değil mecburiyet olduğunu vurgulayarak sürdüren Erdoğan, yüksek katma değerli üretime geçişi hızlandırma taahhüdünü yineledi ve geleneksel sektörlerin de desteklenmeye devam edeceğini ifade etti.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, "ATATÜRK HAVALİMANI TERMİNALLERİNİ TERMİNAL İSTANBUL MARKASIYLA DÜNYANIN EN BÜYÜK TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ HALİNE GETİRİYORUZ. İLK AŞAMASINI DEVREYE ALDIĞIMIZ TERMİNAL İSTANBUL'U TÜM FONKSİYONLARIYLA 2027'DE KULLANIMA AÇACAĞIZ" DEDİ.