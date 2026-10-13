Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 18 projeyle COP31'de sürdürülebilirlik vurgusu

ADÜ'nün çalışmaları COP31'de:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) tarafından geliştirilmiş 18 proje, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı kapsamındaki COP31 YÖK Pavilyonunda yer almaya hak kazandı. Projeler, YÖK koordinasyonunda yürütülen değerlendirme sürecinde akademik incelemeyi başarıyla geçti ve ulusal ile uluslararası platformlarda ADÜ'nün araştırma kapasitesini görünür kılacak şekilde seçildi.

proje temaları:

ADÜ Toplumsal Katkı ve Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü ile Sıfır Atık Koordinatörlüğü öncülüğünde hazırlanan çalışmalar; iklim okuryazarlığı ve eğitim, sürdürülebilir tarım ve biyoekonomi, sağlık ve iklim direnci, temiz enerji, yeşil dönüşüm ile sanayi ve yönetişim gibi farklı disiplinleri bir araya getiriyor. Her proje, ilgili alanda somut çözüm önerileri ve uygulamaya dönük yöntemler sunmayı hedefliyor.

amaç ve uluslararası etki:

Projelerin öncelikli hedefi çevresel sorunlara bilimsel temelli çözümler üretmek, kaynak kullanımını verimli hale getirmek ve sürdürülebilir yaşam uygulamalarını yaygınlaştırmaktır. COP31 kapsamında tanıtım fırsatı bulan projelerin, ADÜ'nün yenilikçi çözüm önerilerinin ulusal ve uluslararası görünürlüğünü artırması, ayrıca iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir kalkınma ve çevresel farkındalık alanlarında yeni bilimsel iş birliklerine zemin hazırlaması bekleniyor.

Seçilen projeler, üniversitenin farklı disiplinlerinden gelen akademik çalışmaları iklim ve çevre sorunlarına yönelik uygulamalı yaklaşımlarla birleştirerek hem yerel hem küresel düzeyde etki yaratma potansiyeli taşıyor.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALANLARINDA HAZIRLADIĞI 18 PROJE, YÖK KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLEN DEĞERLENDİRME SÜRECİNİ GEÇEREK COP31 YÖK PAVİLYONU’NDA YER ALMAYA HAK KAZANDI.