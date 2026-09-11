Dolar 48,6012 +0,15%
Euro 56,4567 +0,12%
Bist 14.381,55 -0,09%
Altın Gram 6.926,06 +0,57%
EUR/USD 1,1610 -0,02%
Brent Petrol 104,23 -3,16%
--°

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi personeli 72 saatlik deprem senaryosunda kapasite ve iletişimi test etti

8 Eylül 2026'da Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan 6.0 deprem tatbikatında, ekipler 72 saatlik dönemde hizmet sürekliliği, triyaj ve tahliye süreçlerini test etti.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 16:02

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde deprem senaryolu tatbikat gerçekleştirildi

Afet ve acil durumlara hazırlık seviyesini ölçmek amacıyla Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında yürütülen tatbikat, 8 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00'da Efeler ilçesi Kardeşköy mevkiinde meydana geldiği kabul edilen 6.0 büyüklüğündeki deprem senaryosuna göre uygulandı. Senaryoda kent genelinde hissedilen sarsıntı ve bazı binalarda oluşan hasarlar hastaneye iletildi; bu durum hastane içi zeminlerde de çeşitli hasarlar ve panik yaratıldı.

senaryo ve ilk müdahale:

Tatbikat sırasında Olay Yönetim Ekibi ilk değerlendirmeyi yaparak teknik alanların kontrolünü, Acil Servis'in yoğun yaralı akışına hazırlanmasını ve iletişim sistemlerinin çalışmasını sağlama kararları aldı. Alternatif iletişim araçları devreye alınırken, elektrik kesintisi riskine karşı jeneratörlerin yakıt durumu kontrol edilerek hastanenin en az 72 saat kendi imkanlarıyla hizmet verebilmesi üzerinde duruldu. Senaryo kapsamında Psikiyatri Servisi'nde asma tavan çökmesi, Anestezi Yoğun Bakım Servisi'ndeki izolasyon odasının kullanılamaz hale gelmesi ve bazı poliklinik birimlerinde çatlaklar oluşması kabul edildi.

triyaj, tahliye ve destek hizmetleri:

Tatbikatın ilerleyen aşamasında kentin farklı noktalarından gelen yaralı ve yakınlarının Acil Servis'e ulaşması üzerine servis önünde triyaj alanları oluşturuldu. Ağır olmayan yaralılar için ayaktan bakım alanları açıldı ve hasta yoğunluğu artışı ihtimaline karşı kapasite artırımı çalışmaları başlatıldı; uygun hastaların erken taburcu edilmesi de uygulandı. Hasar gören Psikiyatri, Anestezi Yoğun Bakım ve Poliklinik binalarının tahliyesinin ardından hastalar için ek bakım alanları hazırlandı.

Jeneratör bölgesinde senaryo gereği çıkan yangına müdahale edilerek ekiplerin söndürme ve kurtarma kabiliyeti sınandı. Barınma, içme suyu, yiyecek, tıbbi malzeme, ekipman, yakıt ve enerji ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik daha önce hazırlanan iş birliği protokolleri tatbikatta devreye sokuldu. Koruma, kurtarma, söndürme ve ilk yardım ekipleri hastanenin farklı noktalarındaki olaylara müdahale etti.

Tatbikatın tamamlanmasının ardından olayın kontrol altına alındığı kabul edilip normal işleyişe dönüldü ve hasar gören alanların yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar başlatıldı. Uygulama, acil iletişim, triyaj, tahliye ve süreklilik planlarının sınanması açısından değerlendirildi; elde edilen bulgular ışığında eksiklerin giderilmesine yönelik adımların atılacağı bildirildi.

AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ’NDE, OLASI AFET VE ACİL DURUMLARA KARŞI HAZIRLIK SEVİYESİNİN...

AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ’NDE, OLASI AFET VE ACİL DURUMLARA KARŞI HAZIRLIK SEVİYESİNİN ÖLÇÜLMESİ AMACIYLA HASTANE AFET PLANI (HAP) KAPSAMINDA DEPREM SENARYOLU TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kocaeli turizmini dört mevsime taşımak için master plan hazırlığı
images

Güvenli başlangıç: Muğla'da okullar için koordineli tedbir seferberliği
images

Söke altyapısı güçleniyor: ASKİ yatırımları ilçenin dört bir yanına yayılıyor
images

Adana canlı vakalı ilaçlı balon zirvesine ev sahipliği yapıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kırıkdağ mevkiinde tır bariyerlere çarptı, trafik kısa süreli aksadı

Kuşadası sokaklarına 41 milyonluk altyapı müdahalesi

Elazığ’da üretimi değere dönüştürecek vizyon proje: E.T.B. gıda üretim ve analiz laboratuvarı

Anadolu Kavağı buluşması: İsmail Kartal ile Oğuz Çetin yaklaşık iki saat görüştü

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı