Aydın Atatürk Devlet Hastanesi personeli 72 saatlik deprem senaryosunda kapasite ve iletişimi test etti

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde deprem senaryolu tatbikat gerçekleştirildi

Afet ve acil durumlara hazırlık seviyesini ölçmek amacıyla Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında yürütülen tatbikat, 8 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00'da Efeler ilçesi Kardeşköy mevkiinde meydana geldiği kabul edilen 6.0 büyüklüğündeki deprem senaryosuna göre uygulandı. Senaryoda kent genelinde hissedilen sarsıntı ve bazı binalarda oluşan hasarlar hastaneye iletildi; bu durum hastane içi zeminlerde de çeşitli hasarlar ve panik yaratıldı.

senaryo ve ilk müdahale:

Tatbikat sırasında Olay Yönetim Ekibi ilk değerlendirmeyi yaparak teknik alanların kontrolünü, Acil Servis'in yoğun yaralı akışına hazırlanmasını ve iletişim sistemlerinin çalışmasını sağlama kararları aldı. Alternatif iletişim araçları devreye alınırken, elektrik kesintisi riskine karşı jeneratörlerin yakıt durumu kontrol edilerek hastanenin en az 72 saat kendi imkanlarıyla hizmet verebilmesi üzerinde duruldu. Senaryo kapsamında Psikiyatri Servisi'nde asma tavan çökmesi, Anestezi Yoğun Bakım Servisi'ndeki izolasyon odasının kullanılamaz hale gelmesi ve bazı poliklinik birimlerinde çatlaklar oluşması kabul edildi.

triyaj, tahliye ve destek hizmetleri:

Tatbikatın ilerleyen aşamasında kentin farklı noktalarından gelen yaralı ve yakınlarının Acil Servis'e ulaşması üzerine servis önünde triyaj alanları oluşturuldu. Ağır olmayan yaralılar için ayaktan bakım alanları açıldı ve hasta yoğunluğu artışı ihtimaline karşı kapasite artırımı çalışmaları başlatıldı; uygun hastaların erken taburcu edilmesi de uygulandı. Hasar gören Psikiyatri, Anestezi Yoğun Bakım ve Poliklinik binalarının tahliyesinin ardından hastalar için ek bakım alanları hazırlandı.

Jeneratör bölgesinde senaryo gereği çıkan yangına müdahale edilerek ekiplerin söndürme ve kurtarma kabiliyeti sınandı. Barınma, içme suyu, yiyecek, tıbbi malzeme, ekipman, yakıt ve enerji ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik daha önce hazırlanan iş birliği protokolleri tatbikatta devreye sokuldu. Koruma, kurtarma, söndürme ve ilk yardım ekipleri hastanenin farklı noktalarındaki olaylara müdahale etti.

Tatbikatın tamamlanmasının ardından olayın kontrol altına alındığı kabul edilip normal işleyişe dönüldü ve hasar gören alanların yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar başlatıldı. Uygulama, acil iletişim, triyaj, tahliye ve süreklilik planlarının sınanması açısından değerlendirildi; elde edilen bulgular ışığında eksiklerin giderilmesine yönelik adımların atılacağı bildirildi.

AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ’NDE, OLASI AFET VE ACİL DURUMLARA KARŞI HAZIRLIK SEVİYESİNİN ÖLÇÜLMESİ AMACIYLA HASTANE AFET PLANI (HAP) KAPSAMINDA DEPREM SENARYOLU TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ.