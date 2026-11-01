Bilecik'te kadın destekleri için yeni hedefler belirlendi

toplantı değerlendirmesi:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Kadın Hizmetleri Birimleri toplantısında, kadınlara yönelik sunulan sosyal hizmetler ve yürütülen çalışmalar ayrıntılı şekilde ele alındı. Oturum, İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman başkanlığında gerçekleştirildi ve hizmetlerin mevcut durumu masaya yatırıldı.

planlama ve öncelikler:

Toplantıda, hizmetlerin erişilebilirliğini ve etkinliğini artırmaya dönük ihtiyaç odaklı planlamalar ön plana çıktı. Katılımcılar; koordinasyon, kaynak kullanımı ve hizmetlerin hedef kitleye ulaştırılmasına ilişkin somut adımlar üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

izleme ve uygulama süreçleri:

İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Kadınlara yönelik sunduğumuz sosyal hizmetlerin ihtiyaçlara en doğru şekilde cevap vermesi için çalışmalarımızı düzenli olarak değerlendiriyoruz. Hizmetlerimizin etkinliğini artırarak kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Yetkililer, değerlendirme sonuçlarına göre uygulama takvimi hazırlayacaklarını ve izleme mekanizmalarını güçlendireceklerini bildirdi.

Bu çerçevede Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kadın Hizmetleri Birimleri, düzenli değerlendirme ve ihtiyaç analizleriyle kadınlara verilen desteği sürdürmeyi hedefliyor.

İL MÜDÜR YARDIMCISI RAHİM DUMAN BAŞKANLIĞINDA, BİLECİK AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI KADIN HİZMETLERİ BİRİMLERİ TOPLANTISI DÜZENLENDİ. KADINLARA YÖNELİK SUNULAN SOSYAL HİZMETLER VE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ.