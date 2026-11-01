Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Bilecik'te kadın destekleri için yeni hedefler belirlendi

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kadın Hizmetleri Birimleri, kadınlara sunulan hizmetlerin etkinliğini artıracak yeni planlar hazırladı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 12:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te kadın destekleri için yeni hedefler belirlendi

toplantı değerlendirmesi:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Kadın Hizmetleri Birimleri toplantısında, kadınlara yönelik sunulan sosyal hizmetler ve yürütülen çalışmalar ayrıntılı şekilde ele alındı. Oturum, İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman başkanlığında gerçekleştirildi ve hizmetlerin mevcut durumu masaya yatırıldı.

planlama ve öncelikler:

Toplantıda, hizmetlerin erişilebilirliğini ve etkinliğini artırmaya dönük ihtiyaç odaklı planlamalar ön plana çıktı. Katılımcılar; koordinasyon, kaynak kullanımı ve hizmetlerin hedef kitleye ulaştırılmasına ilişkin somut adımlar üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

izleme ve uygulama süreçleri:

İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Kadınlara yönelik sunduğumuz sosyal hizmetlerin ihtiyaçlara en doğru şekilde cevap vermesi için çalışmalarımızı düzenli olarak değerlendiriyoruz. Hizmetlerimizin etkinliğini artırarak kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Yetkililer, değerlendirme sonuçlarına göre uygulama takvimi hazırlayacaklarını ve izleme mekanizmalarını güçlendireceklerini bildirdi.

Bu çerçevede Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kadın Hizmetleri Birimleri, düzenli değerlendirme ve ihtiyaç analizleriyle kadınlara verilen desteği sürdürmeyi hedefliyor.

İL MÜDÜR YARDIMCISI RAHİM DUMAN BAŞKANLIĞINDA, BİLECİK AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜNE...

İL MÜDÜR YARDIMCISI RAHİM DUMAN BAŞKANLIĞINDA, BİLECİK AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI KADIN HİZMETLERİ BİRİMLERİ TOPLANTISI DÜZENLENDİ. KADINLARA YÖNELİK SUNULAN SOSYAL HİZMETLER VE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Canik'te kan bağışına kahve ve tatlıyla teşekkür
images

Gölpazarı'nda hizmeti yerinde görmek: kaymakam Titiz kurumlarda inceleme gerçekl...
images

Eskişehir sanayisini bilim ve teknolojiyle geleceğe taşıma hedefi
images

Osmaneli'de tatbikat hazırlıkları ve kurumlar arası koordinasyon öne çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Malatya'yı yeniden yazıyoruz: yatırım, dayanışma ve ziyaret çağrısı

Hersek Lagünü kuş gözlem alanı bakım ve devir çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatıldı

Bingöl'de ağaçlar sonbaharın renk paletini sergiliyor

Plastikten notalara: Muratpaşa'da çevre için düzenlenen konser

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme