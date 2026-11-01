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Karabük'te atıl bina sanat evine dönüşerek şehrin kültür merkezi oldu

Atıl bir binanın dönüştürülmesiyle açılan Karabük Sanat Evi, 900 m² alana yayılan atölye, tiyatro ve peyzajıyla kent yaşamına canlılık kattı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 12:55

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Karabük'te atıl bina sanat evine dönüşerek şehrin kültür merkezi oldu

Sanat evi projesi:

Karabük Belediyesi, uzun süre kullanılmayan bir binayı kültür ve sanat merkezine dönüştürerek şehrin hizmetine sundu. Açılan Sanat Evi, edebiyat buluşmalarından sahne sanatlarına kadar geniş bir etkinlik yelpazesi için tasarlandı ve hızlıca vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

fiziksel düzenlemeler:

Tesis, yaklaşık 900 metrekare kapalı alana sahip. Yapıda çok amaçlı salon, müzik ve bando çalışma alanları ile tiyatro ve folklor faaliyetlerine uygun bölümler oluşturuldu. Proje kapsamında düzenlenen 450 metrekarelik peyzaj alanı da vatandaşların kullanımına açıldı ve açık hava etkinliklerine olanak sağlıyor.

etkinlikler ve toplumsal etki:

Karabük Belediyesi ile Karabük Kitap Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen ekim ayı etkinliğinde, Fransız yazar Maud Ankaoua’nın "Bugün Kalan Hayatımın İlk Günü" adlı kitabı ele alındı. Bu tür programlar, mekânın sadece fiziksel bir dönüşüm olmadığını; aynı zamanda kent kültürünü canlandıran bir merkez haline geldiğini gösteriyor.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Karabük’ümüzün geleceğini inşa ederken kültürümüzü, sanatımızı ve gençlerimizin gelişimini ön planda tutuyoruz. Şehrimizin merkezinde uzun süre kullanılmayan bir yapıyı yeniden hayatın içine kazandırdık. Bugün Sanat Evimizde düzenlenen programlar, yaptığımız yatırımın ne kadar anlamlı olduğunu gösteriyor. Burada bir gencimizin yeteneğini keşfetmesi, bir çocuğumuzun sanatla tanışması, hemşehrilerimizin kitaplar etrafında bir araya gelmesi bizim için çok kıymetli. Karabük’ü yalnızca fiziki yatırımlarla büyüyen bir şehir olarak görmüyoruz. Köklü değerlerini koruyan, kültürel birikimini gelecek nesillere taşıyan ve sanatsal üretimi destekleyen bir şehir için çalışıyoruz. Bu doğrultuda yeni projelerimizi hayata geçirmeyi sürdüreceğiz"

Sanat Evi, hem eğitim ve üretim alanı hem de sosyal buluşma noktası olarak planlanmış olup, kentte kültürel canlılığı güçlendirmek için uzun vadeli hedeflerin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

KARABÜK BELEDİYESİ TARAFINDAN ATIL DURUMDAKİ BİR BİNANIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİYLE HİZMETE AÇILAN SANAT...

KARABÜK BELEDİYESİ TARAFINDAN ATIL DURUMDAKİ BİR BİNANIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİYLE HİZMETE AÇILAN SANAT EVİ, ŞEHRİN KÜLTÜREL YAŞAMINA HAREKETLİLİK KAZANDIRIRKEN, EDEBİYAT BULUŞMALARINDAN SAHNE SANATLARINA UZANAN GENİŞ KULLANIM ALANIYLA VATANDAŞLARIN İLGİ ODAĞI HALİNE GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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