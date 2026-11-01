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Sonbaharın kartpostallık renkleri Aydın dağlarını sardı

Aydın dağları ve İzmir’e uzanan yaylalarda sonbahar sarı, turuncu ve kırmızıya döndü; asırlık ağaçlar ve fotoğraf tutkunları bölgeyi doldurdu.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 12:33

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EDİTÖR: Aslı Han

Sonbaharın kartpostallık renkleri Aydın dağlarını sardı

Sonbaharın Aydın'daki izleri

Türkiye'nin ılıman iklimine sahip illerinden Aydın, sonbaharla birlikte doğanın bütün tonlarını sergiliyor. Aydın dağlarındaki asırlık ağaçlar ve orman dokusu sarı, turuncu ve kırmızıya bürünerek göz alıcı panoramalar oluşturdu. Bölge, yerel halk ve doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğrafçıların da adresi haline geldi.

Yaylalarda renk cümbüşü:

Aydın ile İzmir arasında kalan yaylalarda kestane, ceviz, kiraz ve kavak ağaçları sonbaharın etkisiyle yeşilden sarıya döndü. Yaprak döken ağaçların oluşturduğu kartpostallık görüntüler özellikle gündüz ışığında fotoğraf karelerine yansıdı. Sonbahar çiçekleri de yayla zeminini renklendirdi.

Fotoğraf ve doğa tutkunlarının tercihi:

Yaylanın sakin atmosferi, yürüyüş yolları ve manzara noktaları ziyaretçileri bölgeye çekti. Vatandaşlar, aileleriyle veya tek başına çıkarak sonbaharın keyfini çıkardı; bazıları manzara fotoğraflarıyla sosyal medyada paylaşımlar yaptı. Bölgedeki doğal çeşitlilik ve mevsimsel dönüşüm, Aydın dağlarını sonbaharda görmek isteyenler için önemli bir çekim unsuru oluşturuyor.

TÜRKİYE&#039;NİN ILIMAN İKLİMİNE SAHİP İLLERİN BAŞINDA GELEN AYDIN DAĞLARI SONBAHARLA BİRLİKTE SARI VE...

TÜRKİYE'NİN ILIMAN İKLİMİNE SAHİP İLLERİN BAŞINDA GELEN AYDIN DAĞLARI SONBAHARLA BİRLİKTE SARI VE KIRMIZI TONLARINA BÜRÜNÜRKEN, AYDIN İLE İZMİR ARASINDA KALAN YAYLALARDA DA SONBAHARLA BİRLİKTE RENK CÜMBÜŞÜ YAŞANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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