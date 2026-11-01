İzmir sahiline dayanıklılık kazandırılıyor: Konak ve Karabağlar'da 58 kilometrelik altyapı dönüşümü

Projenin amacı ve kapsamı:

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Dünya Bankası finansmanlı Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamında kentin altyapısını yenilemeye devam ediyor. Üçüncü etap olan "Lot 3" ile Konak ve Karabağlar ilçelerinde ekonomik ömrünü tamamlamış hatlar değiştirilerek, yağmur suyu ile atık suyun ayrı sistemlerde toplanması hedefleniyor. Bu yaklaşımla ağır yağış anlarında kanalizasyon üzerindeki yükün azaltılması ve su baskınlarının önlenmesi amaçlanıyor.

Yatırım büyüklüğü ve teknik ayrıntılar:

Projenin finansmanı ve yürütücülüğü kapsamında yapılan planlamada, yaklaşık 21 milyon dolar tutarında yatırım ayrıldı. Toplamda 58 bin 313 metre altyapı imalatı öngörülüyor; bunun içinde 29 bin 411 metre atık su hattı ve 28 bin 902 metre yağmur suyu hattı bulunuyor. Yeni hatlarla yağmur suları kanalizasyon şebekesinden ayrılarak uygun tahliye noktalarına yönlendirilecek, atık sular ise arıtma tesislerine daha sağlıklı ve kontrollü biçimde ulaşacak.

Saha çalışmaları ve yenilenen sokaklar:

Konak ilçesinin birden fazla noktasında eş zamanlı çalışmalar sürüyor. Şehit Nihat Bey Caddesi'nde ekiplerin çalışması devam ederken, Vali Konağı önündeki 326 ve 328 sokaklarda imalatlar tamamlandı; 327 ve 324 sokaklarda ise çalışmalar sürüyor. Osman Öksüz Parkı çevresindeki 520 Sokak'taki altyapı imalatları da tamamlandı. Çalışma yapılan bazı bölgelerde içme suyu hatları da tamamen yenilenecek.

Mehmet Yüce Sonkurt Parkı'nda geciktirme havuzu:

Projenin önemli bileşenlerinden biri Mehmet Yüce Sonkurt Parkı'nda inşa edilen geciktirme havuzu. Bu yapı, özellikle ani ve şiddetli yağışlarda oluşan yüzey sularını kontrollü biçimde toplayıp tahliye ederek yağmur suyunun tümünün aynı anda altyapıya ulaşmasını engellemeyi amaçlıyor. Böylelikle hatlardaki ani yüklenmeler azaltılarak çevrede su baskını riski düşürülecek.

Lot 3 kapsamında Akın Simav, Atilla, Çimentepe, Duatepe, Güneşli, Kemal Reis, Kılıç Reis, Murat Reis, Piri Reis, Mithatpaşa, Zafertepe, 1. Kadriye ve 2. Kadriye mahalleleri ile Karabağlar'ın Bahçelievler ve Bahar mahalleleri altyapı dönüşümünden geçecek. Projenin hedef tamamlanma tarihi 2027 olarak planlandı ve uygulamanın kente uzun vadeli iklim dayanıklılığı kazandırması bekleniyor.

İZSU’DAN KONAK VE KARABAĞLAR’A 58 KİLOMETRELİK ALTYAPI YATIRIMI