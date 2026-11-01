Dündarlı'da elma hasadı sonbaharı tabloya çeviriyor

Hasat sahneleri doğal fotoğraf stüdyosu oluşturdu

Niğde’nin Dündarlı beldesinde, meyve suyu üretiminde değerlendirilecek biçimde toplanan elmalar sonbaharın renkleriyle birleşerek dikkat çeken görüntüler oluşturuyor. Bahçelerde ağaçlardan toplanan ürünlerin yanı sıra yere dökülmüş ve tesislere gönderilecek elmalar da kovalara doldurularak sevkiyata hazırlanıyor. Kırmızı, yeşil ve sarı tonlarındaki elmalar, doğal örtüyle bir araya gelince bölge adeta açık hava fotoğraf stüdyosuna dönüşüyor.

Hasadın ritmi ve görselliği:

Hasat sırasında üreticilerin çalışma ritmi; elma toplama, sandıkları taşıma ve ürünleri kovalara aktarma sahneleri, pratik bir üretim sürecinin aynı zamanda görsel bir sergiye dönüşebileceğini gösteriyor. Bu sahnelerde öne çıkan unsur, ürünlerin meyve suyu fabrikalarına gönderilmek üzere ayrılması; böylece tarladan fabrikaya uzanan bir üretim zinciri görsel bir bütünlük kazanıyor.

Fotoğrafçılar için eşsiz kareler:

Hasadı görüntüleyen fotoğraf sanatçısı Fatih Kızılkaya, sonbaharın elma bahçelerinde ortaya çıkan tabloların fotoğrafçılar için büyük fırsat sunduğunu vurguluyor. Kızılkaya, "Elma hasadı zamanındayız. Muhteşem bir zaman dilimi. Şu anda biz de bu özel anları ölümsüzleştirmek adına elma hasadını görüntülüyoruz. Birbirinden güzel sahneler var. Elma hasadı, fotoğrafçılar için bulunmaz bir malzeme demek" dedi.

Kızılkaya, elma hasadının yalnızca ekonomik bir faaliyet olmadığını, aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir bağ oluşturduğunu da belirtiyor: "Elmanın bir güzelliği de yediden yetmişe herkes hasada katılıyor. Yedi yaşındaki çocuğun da yetmiş yaşındaki amcanın da bu hasatta üstlendiği bir görev var. Bu yönüyle elma hasadı, aileleri bir araya getiren geleneksel bir hasat yöntemi. Herkes elinden geldiğince üretime katkı sağlıyor. Bu birliktelik de biz fotoğrafçılar için son derece kıymetli görüntülerin ortaya çıkmasını sağlıyor".

Niğde'deki bu görsel zenginlik, bölgenin tarımsal yaşamını ve üretim geleneklerini tanıtmak açısından önem taşıyor; fotoğrafçılarla üreticilerin ortak çalışması, hem anlık estetiği hem de üretimin günlük ritmini belgeleyerek Dündarlı'nın sonbahar portresini oluşturuyor.

NİĞDE’DEKİ ELMA HASADI GÖRSEL ŞÖLENE DÖNÜŞTÜ