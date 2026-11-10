Aydın dört gün sağanak yağışla geçecek

Aydın'da hafta ortasından itibaren yağış hakim olacak

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, Aydın genelinde 11 Kasım Çarşamba gününden başlayarak 14 Kasım Cumartesi gününe kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Bölge raporu kent genelinde yağışlı bir hava dönemi öngörüyor.

Gün gün beklenti:

11 Kasım Çarşamba: Kent genelinde çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor; hava sıcaklığının 11 ila 22 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.

12 Kasım Perşembe: Sağanak yağışın devam edeceği günde sıcaklıkların 14 ila 24 derece aralığında seyretmesi öngörülüyor.

13 Kasım Cuma: Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor; sıcaklık aralıkları Cuma için de benzer değerlere işaret ediyor.

14 Kasım Cumartesi: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam edecek; cumartesi için tahmin edilen sıcaklık aralığı 14 ila 24 derece olarak bildirildi.

Erken dönem ve dikkat edilmesi gerekenler:

Raporda ayrıca, 10 Kasım Salı günü için Aydın genelinde yerel ve hafif sağanak yağış beklendiği, gün içinde en yüksek hava sıcaklığının 18 dereceye ulaşmasının öngörüldüğü belirtildi. Vatandaşların ani yağışlar ve gök gürültülü sağanaklara karşı tedbirli olması öneriliyor.

AYDIN’DA HAFTA BOYUNCA SAĞANAK YAĞIŞLI HAVANIN ETKİLİ OLMASI BEKLENİRKEN, HAVA SICAKLIKLARININ İSE 24 DERECEYE KADAR ÇIKACAĞI TAHMİN EDİLİYOR.