Karabük'te ortak yazılı sınavların sağlıklı yürütülmesi için koordinasyon toplantısı

Karabük'te ortak yazılı sınavlara ilişkin bilgilendirme toplantısı

Karabük'te 2026-2027 eğitim öğretim yılı ülke geneli 1. dönem 1. ortak yazılı sınavlar çerçevesinde, sınav süreçlerinin sağlıklı, planlı ve koordineli bir şekilde yürütülmesi amacıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya katılanlar:

Karabük Ölçme Değerlendirme Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen toplantıya; İl Milli Eğitim müdür yardımcıları Turgut Acarlı ve Adnan Cansız, Şube Müdürü İdris Kınasakal, ilçe Milli Eğitim şube müdürleri, Karabük Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürü Osman Yılmaz ile merkez ilçe okul yöneticileri katıldı. Toplantı, İl Milli Eğitim müdür yardımcıları Acarlı ve Cansız'ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Sunumun içeriği:

Açılış konuşmalarının ardından Karabük Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürü Osman Yılmaz tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı ülke geneli 1. dönem 1. ortak yazılı sınavlar konulu bilgilendirme sunumu yapıldı. Sunumda; ortak yazılı sınavların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, sınav takvimi, sınav öncesi hazırlıklar, sınav evraklarının yönetimi, okul yöneticilerinin görev ve sorumlulukları ile sınav süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı.

Kapanış ve değerlendirme:

Açılış konuşmalarında, ülke genelinde gerçekleştirilen ortak yazılı sınavların eğitimde ölçme ve değerlendirme süreçlerinin niteliğini artırma, öğrencilerin akademik gelişimlerini izleme ve okullar arasında uygulama birliğini sağlama açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi. Ayrıca, sınavların sorunsuz gerçekleştirilebilmesi için gerekli hazırlıkların zamanında tamamlanması, sınav güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınması ve öğrencilerin sınav süreçlerinde herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına hassasiyet gösterilmesi gerektiği belirtildi. Toplantı, sınav uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

KARABÜK'TE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜLKE GENELİ 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVLAR ÇERÇEVESİNDE, SINAV SÜREÇLERİNİN SAĞLIKLI, PLANLI VE KOORDİNELİ BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİ AMACIYLA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.