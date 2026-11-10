Maltepe'de 10 kasım: karada, denizde ve minik yüreklerde Ata'ya saygı

Maltepe'de 10 Kasım anma programı

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88’inci yılında Maltepe'de düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı. İlçede gün boyunca yapılan programlar; resmi törenler, sahilde oluşturulan insan zinciri, denizden yapılan saygı dalışı ve çocukların hazırladığı anma gösterileriyle geniş bir katılıma sahne oldu.

resmi tören: Cumhuriyet Meydanı'nda saygı

Günün resmi anma etkinliği sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törene Maltepe Kaymakamı Dr. Mehmet Akçay, Maltepe Garnizon Komutanı ve Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen katıldı. Protokol üyelerinin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu; törende Atatürk saygı ve minnetle anıldı.

küçükyalı sahili ve denizden saygı

İlçedeki etkinliklerin en renkli bölümlerinden biri Küçükyalı Sahili Balıkçılar Barınağı'nda düzenlenen geleneksel Ata'ya Saygı Zinciriydi. Maltepe Belediyesi tarafından organize edilen anma için sabah erken saatlerde sahile gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uzun bir insan zinciri oluşturdu ve yine 09.05'te saygı duruşunda bulundu.

Kıyıdaki etkinliğin bir diğer etkileyici ayağını dalgıçların gerçekleştirdiği Ata'ya Saygı Dalışı oluşturdu. Dalgıçlar, Atatürk'ün gözlerinin yer aldığı büyük posteri ve Türk bayrağını denizden çıkararak yüzeye taşıdı; su altından yapılan bu temsili saygı, kıyıdaki vatandaşların dikkatle izlediği anlamlı anlardan biri oldu.

minik öğrencilerden duygulu anma

Günün çocuklara ayrılan bölümünde Maltepe Belediyesi Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevleri'nde minikler bir araya geldi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; çocuklar hazırladıkları Atatürk köşesine çiçek bıraktı, özel anma gösterileriyle Ata'ya bağlılıklarını ve Cumhuriyet değerlerine erken yaşta kazandırılmanın önemini gösterdi.

Atatürk'ün mirası kuşaktan kuşağa

Maltepe'deki etkinlikler, resmi törenlerden sahildeki insan zincirine, denizdeki saygı dalışından miniklerin hazırladığı programlara kadar farklı mecralarda sürdü. Yıllardır devam eden Ata'ya Saygı Zinciri ve geleneksel anma ritüelleri, ilçede Atatürk sevgisinin ve Cumhuriyet değerlerinin kuşaklar boyu yaşatıldığını bir kez daha gösterdi. Geçen 88 yıla rağmen anma etkinlikleri, Maltepe'de hem karada hem denizde hem de çocukların yüreklerinde hayat buldu.

10 KASIM’DA MALTEPE’DE ATA’YA SAYGI HER NOKTADA