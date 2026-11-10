Dolmabahçe'de 09.05'te saygı duruşuyla zaman durdu

Dolmabahçe'de anma töreni

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı önünde toplanan binlerce kişi, ortak bir saygı anı için bir araya geldi.

Denizde ve karada eş zamanlı saygı:

Sahil açıklarında TCG Savarona başta olmak üzere yaklaşık 40 gemi ve tekne demirledi. Saat 09.05'te çalan sirenlerle birlikte sürücüler araçlarını durdurdu; araçlarından inen vatandaşlar, Atatürk'ün anısına saygı duruşunda bulundu.

Havadan görüntülenen anlar:

Saygı duruşunun sessizliği ve törenin akışı, dron çekimleriyle havadan kaydedildi. Dolmabahçe'de hayatın durduğu, binlerin tek bir an için bir araya geldiği görüntüler ortaya çıktı.

Tören boyunca gözlenen katılım, anma niteliğindeki bu saatlerin kent yaşamında nasıl durakladığını gözler önüne serdi.

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN VEFATININ 88’İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE BİNLERCE KİŞİ DOLMABAHÇE SARAYI’NA GELDİ.