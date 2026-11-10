Kamera kayıtları firma suçunu ortaya çıkardı: Kartepe'de boş araziye atık dökene 50 bin lira ceza

olayın tespiti:

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi sınırlarında, Köseköy İstasyonu ile Ankara Caddesi ve Salim Dervişoğlu Caddesi arasında kalan boş araziye kamyonla atık döküldüğü yönündeki ihbar, Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek olayın izini sürdü.

görüntü ve saha incelemesi:

Belediyenin yaptığı kayıt incelemesi sonucunda, boş araziye kamyonla atık döken firmanın görüntüleri belirlendi. Kamera kayıtlarıyla desteklenen saha incelemeleri, sorumlunun tespiti için kullanıldı ve firmanın olayla ilişkisi netleştirildi.

yasal işlem ve belediye açıklaması:

Tespitlerin ardından firma hakkında yasal işlem başlatılarak 50 bin lira idari para cezası uygulandı. Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, boş arazilere ve kamuya açık alanlara izinsiz atık dökülmesine karşı denetimlerin süreceğini bildirdi.

KOCAELİ'NİN KARTEPE İLÇESİNDE BOŞ ARAZİYE KAMYONLA KAÇAK ATIK DÖKTÜĞÜ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLEN FİRMAYA 50 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.