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Van’da sınır hattında yaralanan kaya kartalı rehabilitasyona alındı

Başkale'de vurularak yaralanan koruma altındaki kaya kartalı DKMP Gevaş ekiplerince Van YYÜ Yaban Hayvanları Merkezine getirildi; ameliyatla tedavi altına alındı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 12:05

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 12:09

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EDİTÖR: Aslı Han

Van’da sınır hattında yaralanan kaya kartalı rehabilitasyona alındı

Van’da sınır hattında bulunan yaralı kaya kartalı tedavi altına alındı

Van'ın Başkale ilçesi, İran sınırına yakın bir bölgede mahalle sakinleri tarafından arazide hareket edemeyecek durumda bulunan bir kaya kartalı fark edildi. İhbar üzerine olay yerine giden Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü Gevaş Şefliği ekipleri, yaralı kartalı güvenli şekilde alarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk etti.

Buldurma, nakil ve ilk müdahale:

Merkeze ulaşan kartalın yapılan ilk muayenesinde ve röntgen görüntülerinde vücuduna saçma tanelerinin isabet ettiği tespit edildi. Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Prof. Dr. Lokman Aslan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen cerrahi müdahale başarılı geçti ve kuş yoğun bakım koşullarına alındı.

Uzman değerlendirmesi ve tedavi süreci:

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, yaralıların merkeze yılın her döneminde getirildiğini ve ekosistemin korunması için kurumlarla koordinasyon içinde çalıştıklarını belirtti. Aslan, yapılan muayenede kartalda ateşli silahla yaralanma izleri bulunduğunu, ayrıca ısıya bağlı gelişen bir tablo sonucu kartalda parapleji (hareket kısıtlılığı) meydana geldiğini aktardı. Tedavi planı kapsamında radyoloji ve klinik muayenelerin tamamlandığı, yoğun bakım koşullarının sağlandığı ve rehabilitasyon için gerekli hazırlıkların yapıldığı bildirildi.

Prof. Dr. Aslan, doğaya bırakma hedefiyle rehabilitasyonun sürdüğünü vurgulayarak ekiplerin kartalın iyileşme sürecini takip ettiğini söyledi. Saldırgan eylemlerin koruma altındaki yaban hayatı varlıklarına zarar verdiğini belirten Aslan, halkı doğaya karşı duyarlı olmaya çağırdı.

Aslan ayrıca vatandaşlara seslenerek tabiatın yalnızca insanlara ait olmadığını, ekosistemin sağlıklı işlemesi için böcekten kuşa, memeliden bitkiye tüm canlıların birlikte yaşaması gerektiğini ifade etti. Merkez yetkilileri, kaya kartalının durumu iyileştiğinde doğal yaşam alanına geri bırakılması için süreci sürdüreceklerini açıkladı.

VAN YYÜ YABAN HAYVANLARI KORUMA VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRÜ PROF. DR. LOKMAN ASLAN

VAN YYÜ YABAN HAYVANLARI KORUMA VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRÜ PROF. DR. LOKMAN ASLAN

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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