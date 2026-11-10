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Karlı yaylada keçilerin zorlu ilerleyişi cep telefonu kamerasında

Sakarya Hendek'in Dikmen Yaylası'nda karla kaplanan yüksek kesimlerde keçilerin otlama ve zorlu ilerleyişi, çobanın cep telefonu kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 11:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Karlı yaylada keçilerin zorlu ilerleyişi cep telefonu kamerasında

Karlı yaylada görüntülenen keçi sürüsü

Sakarya'nın Hendek ilçesi yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaz bir örtüyle kapladı. İlçeye bağlı Dikmen Mahallesi ile Dikmen Yaylası çevresinde başlayan kar, arazinin görünümünü tamamen değiştirdi.

Beyaz örtü ve doğanın görüntüleri:

Karla kaplanan arazi, havadan da görüntülendi ve ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Beyaz örtü bitki örtüsünü gizlerken yüksek kesimlerdeki patikalar ve meralar yalnızca zaman zaman birbirinden seçilir hale geldi.

Çobanın kaydettiği anlar:

Bölgede keçilerini otlatan bir çobanın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, hayvanların karla kaplı arazide otlama ve ilerleme çabası dikkat çekiyor. Keçilerin zaman zaman zorlu ilerleyişi ve çobanın onlarla birlikte yüksek kesimlerde yürüyüşü, doğal koşulların günlük yaşama etkisini gözler önüne seriyor.

Çekilen videoda, karın doğaya verdiği görüntülerin yanı sıra hayvanların ve çobanın mücadelesi de kayda geçti; bölge sakinleri için kış koşulları böyle anlarla somutlaşıyor.

Karla kaplı yaylada keçilerin otlama çabası kamerada

Karla kaplı yaylada keçilerin otlama çabası kamerada

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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