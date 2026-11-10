Karlı yaylada keçilerin zorlu ilerleyişi cep telefonu kamerasında

Karlı yaylada görüntülenen keçi sürüsü

Sakarya'nın Hendek ilçesi yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaz bir örtüyle kapladı. İlçeye bağlı Dikmen Mahallesi ile Dikmen Yaylası çevresinde başlayan kar, arazinin görünümünü tamamen değiştirdi.

Beyaz örtü ve doğanın görüntüleri:

Karla kaplanan arazi, havadan da görüntülendi ve ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Beyaz örtü bitki örtüsünü gizlerken yüksek kesimlerdeki patikalar ve meralar yalnızca zaman zaman birbirinden seçilir hale geldi.

Çobanın kaydettiği anlar:

Bölgede keçilerini otlatan bir çobanın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, hayvanların karla kaplı arazide otlama ve ilerleme çabası dikkat çekiyor. Keçilerin zaman zaman zorlu ilerleyişi ve çobanın onlarla birlikte yüksek kesimlerde yürüyüşü, doğal koşulların günlük yaşama etkisini gözler önüne seriyor.

Çekilen videoda, karın doğaya verdiği görüntülerin yanı sıra hayvanların ve çobanın mücadelesi de kayda geçti; bölge sakinleri için kış koşulları böyle anlarla somutlaşıyor.

Karla kaplı yaylada keçilerin otlama çabası kamerada