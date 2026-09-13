Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1601 -0,10%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Aydın Efeler'de yatağında ölü bulunan genç kadın için otopsi bekleniyor

Aydın Efeler'de evinde ölü bulunan 29 yaşındaki Yarem Malta'yı ablası ihbar etti; polis ve sağlık ekipleri müdahale etti, otopsi sonucu bekleniyor.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 11:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Aydın Efeler'de yatağında ölü bulunan genç kadın için otopsi bekleniyor

Olayın ortaya çıkışı:

Aydın'ın Efeler ilçesi Köprülü-Veysipaşa Mahallesi 1638 Sokak üzerindeki bir evde, 29 yaşındaki Yarem Malta yatağında hareketsiz halde bulundu.

Genç kadından haber alamayan kız kardeşi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kız kardeşin de katılımıyla eve girerek Malta'yı buldu.

İnceleme ve otopsi süreci:

Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde genç kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri incelemesinin ardından cansız beden hastane morguna kaldırıldı.

Yetkililer, Malta'nın kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacağını bildirdi. Soruşturma kapsamında emniyet ekiplerinin çalışması sürüyor.

GENÇ KADIN EVDE ÖLÜ BULUNDU

GENÇ KADIN EVDE ÖLÜ BULUNDU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Elazığ uygulamasında ters yön ihlali: sürücüye 10 bin lira idari ceza
images

Yalova'da kara yolunda ters yönde ilerleyen motosiklet Adliye Kavşağı'na kadar t...
images

Klimadan yayılan duman Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kısa süreli tahliye...
images

Okullarda huzur için yeni güvenlik paketi: 31 bin bahçe görevlisi ve ekip sahada

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mutfakla sanatın buluştuğu gece: şefler yeni ekipmanları masaya yatırdı

Köy okuluna dönüş: 40 yıl sonra öğrencileriyle buluşan öğretmen

Elazığ uygulamasında ters yön ihlali: sürücüye 10 bin lira idari ceza

Bir köyün hatıraları: 40 yıl sonra öğretmeniyle yeniden kucaklaşma

TREND HABERLER

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı