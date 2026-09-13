Aydın Efeler'de yatağında ölü bulunan genç kadın için otopsi bekleniyor

Olayın ortaya çıkışı:
Aydın'ın Efeler ilçesi Köprülü-Veysipaşa Mahallesi 1638 Sokak üzerindeki bir evde, 29 yaşındaki Yarem Malta yatağında hareketsiz halde bulundu.
Genç kadından haber alamayan kız kardeşi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kız kardeşin de katılımıyla eve girerek Malta'yı buldu.
İnceleme ve otopsi süreci:
Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde genç kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri incelemesinin ardından cansız beden hastane morguna kaldırıldı.
Yetkililer, Malta'nın kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacağını bildirdi. Soruşturma kapsamında emniyet ekiplerinin çalışması sürüyor.
GENÇ KADIN EVDE ÖLÜ BULUNDU
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