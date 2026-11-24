Mevlid-i Şerif programı gerçekleştirildi

Hakkâri TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından, şehit olan ve ebediyete irtihal eden öğretmenlerin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla bir Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Program, duygusal anlara sahne olurken eğitim camiasının kaybettiklerine duyduğu saygı ve minnet ön plana çıktı.

Programa katılanlar ve duygusal anlar:

Vefat eden öğretmenlerin ailelerinin de katıldığı törende, kurum ve okul yöneticileri ile çok sayıda öğrenci hazır bulundu. Öğrencilerin okuduğu Mevlid-i Şerif ve yapılan dualarla, görevleri başında şehit düşmüş ve ebediyete irtihal eden öğretmenler rahmet, minnet ve şükranla anıldı. Katılımcılar arasında gözyaşları ve samimi taziye sohbetleri dikkat çekti.

il millî eğitim müdürünün vurguları:

İl Millî Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, törende yaptığı konuşmada öğretmenliğin sınırlarını aşan bir görev olduğunu ifade etti. Yılmaz, "Öğretmenlerimiz, yetiştirdikleri nesillerle bu ülkenin yarınlarını inşa eden, ömürlerini eğitime ve insan yetiştirmeye adamış kıymetli gönül insanlarıdır. Şehit olan öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Onların emekleri, hatıraları ve yetiştirdikleri öğrenciler yaşamaya devam edecektir. Bu anlamlı programın düzenlenmesinde emeği geçen yönetici, öğretmen ve öğrencilerimize; ayrıca katılım gösteren vefat etmiş öğretmenlerimizin yakınlarına teşekkür ediyorum" sözleriyle anmanın önemine dikkat çekti.

programın sonlandırılması ve teşekkür:

Programa katılan yakınlarla yakından ilgilenildi ve tören, yapılan duaların ardından dağıtılan hediyelerle son buldu. Organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen yönetici, öğretmen ve öğrencilere teşekkür edilirken, anmanın eğitim camiasında bıraktığı anlamlı izler katılımcıların paylaşımlarında öne çıktı.

HAKKÂRİ TOBB HÜSEYİN ÇELİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN ŞEHİT OLAN VE EBEDİYETE İRTİHAL EDEN ÖĞRETMENLERİN AZİZ HATIRASINI YAŞATMAK AMACIYLA MEVLİD-İ ŞERİF PROGRAMI DÜZENLENDİ.