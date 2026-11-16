Karaburun'da dalından sofraya bir lezzetin izinde: Kasapoğlu hasada katıldı

Kasapoğlu'nun ziyareti ve yerel zeytinciliğe mesajı:

Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili, Karaburun'u ziyaret ederek bölge üreticileriyle birlikte zeytin hasadına katıldı. Kasapoğlu, yarımadanın zeytincilik kültürüne ve dalında tatlanan hurma zeytinine dikkat çekerek bu yerel değerin korunmasında üreticinin emeğinin belirleyici olduğunu söyledi.

Kasapoğlu, bölgenin zeytincilik kimliğine ilişkin olarak şunları ifade etti: "Karaburun denildiğinde akla güzel koyları, denizi ve muhteşem coğrafyası geliyor. Oysa bu yarımadanın zeytinciliği de başlı başına bir değer. Dağlardaki delicelere aşı yapılıyor, ağaçlara bakılıyor, hasat bekleniyor. Bu işin bilgisi kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Bugün burada hasada katılmaktan mutluluk duydum. Bu kültürü emeğiyle yaşatan bütün üreticilerimize teşekkür ediyorum."

dalından sofraya: hurma zeytininin özellikleri:

Karaburun'un dik ve kayalık yamaçlarında yetişen Erkence zeytini, bölgenin özel iklim koşulları sayesinde "hurmalaşma" olarak adlandırılan bir olguya uğruyor. Bu süreçte zeytin dalında doğal olarak acılığını yitirdiği için yörede "furma" olarak da bilinen hurma zeytini salamura veya fermantasyona gerek kalmadan tüketilebiliyor; dalından koparılıp sofraya getirilebilen bir ürün ortaya çıkıyor.

Kasapoğlu, bu üretim biçiminin öne çıktığı köyleri de işaret ederek, "Eğlenhoca ve Kösedere'de zeytinin arkasında yılların emeği ve kültürü var. Eğlenhoca ve Kösedere'de üreticilerimiz, büyüklerinden öğrendikleri zeytinciliği sürdürüyor. Bu yamaçlarda ağaca bakmak, zeytini toplamak kolay değil. Üreticilerimiz büyüklerinden öğrendikleri işi sürdürüyor, bildiklerini ve tecrübelerini çocuklarına aktarıyor. Erkence zeytininin bu coğrafyanın özel iklim şartlarında dalında tatlanmasıyla oluşan hurma zeytini, salamuraya gerek kalmadan sofraya geliyor. Dalından koparıp yiyebildiğiniz bir zeytiden söz ediyoruz. Karaburun'un rüzgârı ve nemi de, bu lezzetin oluşmasında belirleyici. Karaburun'un zeytinyağı da ayrı bir değer. Üretimi de sınırlı; her yıl hava şartlarına bağlı olarak değişiyor. Ağacın bakımından hasada, zeytinin sıkımına kadar bütün bu işlerin arkasında üreticimizin emeği var." dedi.

üretim verileri ve sürdürülebilirliğe dair değerlendirme:

TÜİK'in 2025 verilerine göre Karaburun'da 17 bin 403 dekar alanda toplam 5 bin 73 ton zeytin üretildi; bunun 4 bin 795 tonu yağlık, 278 tonu sofralık zeytin olarak kaydedildi. İlçede yetişen zeytinlerin büyük bölümü zeytinyağına işleniyor. Eğlenhoca'daki belediye zeytinyağı sıkım tesisi, özel işletmeler ve yerel kooperatifler üreticilere hizmet veriyor.

Kasapoğlu, zeytinliklerin korunmasına dair değerlendirmesinde de şu noktayı vurguladı: "Ağacı, toprağı ve üreticiyi birlikte düşünmeliyiz. Hasadı doğrudan etkileyen birçok unsur var. Üreticimizin karşılaştığı güçlükleri takip ederek ihtiyaçlarına kulak vermeye devam edeceğiz. Bu güzel zeytinin daha çok tanınması için burada üretimin sürmesi, bu işi bilen insanların bilgisini ve tecrübesini yeni kuşaklara aktarabilmesi gerekiyor. Bütün üreticilerimize bereketli bir hasat diliyorum."

Kasapoğlu'nun sözleri ve hasada katılımı, Karaburun'un zeytincilik mirasının görünürlüğünü artırmayı amaçlarken, üreticilerin bilgi ve emek aktarımının korunmasının önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ DR. MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU, KARABURUN'U ZİYARET EDEREK ZEYTİN HASADINA KATILDI.