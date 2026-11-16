Kars, bölgede trafiğin lideri: 57 bin 155 araç kayıtlı

Kars bölgenin araç sayısında ilk sırada

TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı motorlu kara taşıtları verilerine göre, Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 57 bin 155 olarak kaydedildi. Bu rakam, kenti Ağrı, Iğdır ve Ardahan arasında araç sayısı bakımından öne çıkarıyor ve bölgedeki ulaşım yoğunluğuna işaret ediyor.

bölge illerinin karşılaştırması:

Ekim ayı itibarıyla diğer illerdeki kayıtlı araç sayıları şu şekilde: Iğdır 40 bin 878, Ağrı 39 bin 293 ve Ardahan 23 bin 105. Kars, en yakın takipçisi Iğdır’ı 16 bin 277 araç farkla geride bıraktı; Kars ile Ardahan arasındaki fark ise 34 bin 50 olarak görülüyor.

dört ilin toplamı ve kars'ın payı:

Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan’da trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 160 bin 431 seviyesinde. Bu veriler Kars’ın dört il arasındaki payının yaklaşık olarak yüzde 35,6 olduğunu gösteriyor. Kentteki bu yoğunluk, bölgesel ulaşım planlaması ve trafik yönetimi açısından dikkat çekici bir gösterge oluşturuyor.

Açıklanan rakamlar, Kars’ın komşu illeri geride bırakarak bölgenin araç sayısı bakımından liderliğini koruduğunu ortaya koyuyor. Veriler, yerel yönetimler ve ilgili birimler için ulaşım altyapısı ve trafik düzenlemeleri konusunda değerlendirme yapılmasına zemin hazırlıyor.

KARS, KOMŞU İLLERİ GERİDE BIRAKTI: TRAFİKTE 57 BİN 155 ARAÇ(KARS-İHA)