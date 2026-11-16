Sanayide temiz ve döngüsel dönüşüme 3 milyar lira çağrısı ve 485 milyon dolarlık destek

TransformIndustry açılışı ve kapsamı:

Antalya'da 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) çerçevesinde, Sanayinin İkiz Dönüşümü (TransformIndustry) projesinin resmî açılışı gerçekleştirildi. Programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası Grubu Küresel İklim Direktörü Jamie Fergusson, finans kuruluşlarının temsilcileri ve sanayiciler katıldı.

Etkinlikte konuşan Bakan Kacır, küresel üretim ve ticaret ilişkilerinin yeniden şekillendiğini vurgulayarak, sanayide yeşil ve dijital dönüşümün stratejik önemine dikkat çekti. Kacır, sanayi işletmelerinin enerji ve kaynak verimliliğini artıran, karbon emisyonlarını azaltan ve üretim süreçlerini dijitalleştiren projelere sağlanan destekleri aktardı.

Programın kapsamı ve destek mekanizmaları:

Bakan Kacır, Dünya Bankası iş birliğiyle yürütülen programın toplam 485 milyon ABD doları tutarında finansman sağladığını, bu kaynakla firmaların yeşil ve dijital dönüşüm yol haritalarının yatırım projelerine dönüştürülmesinin destekleneceğini söyledi. Program aracılığıyla değerlendirilen ve dönüşüm merkezi statüsü kazanan işletmelerin yatırımları, paydaş bankalar üzerinden uzun vadeli finansmanla buluşturulacak.

Ayrıca Kacır, Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında KOSGEB eliyle başlatılan yeni çağrıyı duyurdu: 3 milyar lira bütçeli "Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Proje Teklif Çağrısı" bugün ilan edildi. Bu çağrı kapsamında firmalara 7 milyon liraya kadar destek sağlanacak; destek ilk 24 ay geri ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve faizsiz olacak. Bakan Kacır ayrıca, mevcut programlarda projelere 226 milyon liraya kadar destek ve yatırımların yüzde 40'ına kadar vergi indirimi uygulandığını hatırlattı.

Hedef kitle ve beklenen etkiler:

Programın etki hedefleri arasında, firmaların finansmana erişimini kolaylaştırmak ve dönüşüm projelerini hızlandırmak bulunuyor. Kacır, hedefler doğrultusunda 400 firmanın yatırıma hazır dönüşüm projesi geliştirmesinin ve 280 işletmenin yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarına finansman sağlanmasının amaçlandığını belirtti. Finansmandan yararlanacak işletmelerin en az %85'inin KOBİ olması hedefleniyor; böylece küçük ve orta ölçekli üreticilerin teknolojik yetkinlikleri, verimlilikleri ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılması planlanıyor.

Kacır, uluslararası kalkınma finansmanının özel sektör yatırımları üzerindeki çarpan etkisine işaret ederek, sağlanacak 485 milyon dolarlık finansmanın 180 milyon dolar ilave özel sermayeyi sanayinin dönüşümüne yönlendireceğini söyledi.

Dünya Bankası'nın değerlendirmesi:

Dünya Bankası Grubu Küresel İklim Direktörü Jamie Fergusson, Türkiye ihracatının büyük bölümünü imalat sanayinin oluşturduğunu ve ihracat pazarlarında karbon, sürdürülebilirlik ile dijital izlenebilirlik gerekliliklerinin arttığını vurguladı. Fergusson, programın 280 firmanın yeşil ve dijital yatırımları için 485 milyon ABD doları finansman sağlayacağını teyit etti ve finansmanın %75'inin KOBİ'lere ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

Fergusson, proje kapsamında kadınların sahip olduğu veya yönettiği 42 firmanın desteklenmesinin hedeflendiğini; projenin sonunda ise 200 firmanın dijital veya yeşil dönüşüm hedeflerine ulaşmasının amaçlandığını belirtti. Fergusson, programın başarısının sertifikalarda değil, sahada gerçekleştirilecek dönüşümde ölçüleceğini vurgulayarak, "Asıl başarı, verilen sertifikalar değil, gerçekleştirilen dönüşüm olacak" dedi.

Sertifika töreni ve sektör yansımaları:

Konuşmaların ardından Yeşil Dönüşüm Merkezi ve Dijital Dönüşüm Merkezi sertifikalarının takdim töreni yapıldı. Yeşil ve dijital dönüşüm programları kapsamında yol haritaları uygun bulunan firma temsilcileri belgelerini Bakan Kacır'dan aldı. Törende Sunar Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mustafa Nuri Çomu'ya da Yeşil Dönüşüm Merkezi sertifikası takdim edildi.

Yetkililer, programın KOBİ'lerin rekabet gücünü artırma, sürdürülebilir üretimi yaygınlaştırma ve ihracat pazarlarındaki yeni gerekliliklere uyum sağlama açısından önemli bir adım olacağını belirtiyor. Uygulamanın finansman kanallarının etkin kullanımı ve dönüşüm merkezlerinin teknik desteğiyle ölçülebilir sonuçlar üretmesi bekleniyor.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR