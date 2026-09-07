Aydın sahillerinde caretta seferberliği: 214 yavru denize kavuştu

Aydın sahillerinde caretta hareketliliği

Bu yıl Aydın’ın Kuşadası ve Didim kıyılarında yapılan çalışmalarda 19 deniz kaplumbağası yuvası tespit edildi. Şu ana kadar gerçekleştirilen açılış ve kontrollerde toplam 214 yavru caretta caretta sağlıklı şekilde denize ulaşırken, bölgedeki yuvalama faaliyetlerinde son yıllarda belirgin bir artış gözlemleniyor.

yuva sayısındaki artış ve yavru çıkışları:

Geçen yıl bölgedeki yuva sayısı 13 iken, bu yıl tespit edilen 19 yuva ile bir yükseliş kaydedildi. Kuşadası’ndaki yuvalarda yavru çıkışları devam ederken, bazı yuvalarda kontrol amaçlı açılışlar yapıldı. Kalan 4 yuvadaki yavru çıkışlarının tamamlanmasının ardından izleme ve koruma çalışmaları sona erdirilecek.

izleme, gönüllülük ve iş birliği:

İzleme ve koruma faaliyetleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve bilim danışmanı Prof. Dr. Oğuz Türkozan ile Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) iş birliğinde yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında vatandaşlara deniz kaplumbağalarının korunması hakkında bilgilendirme yapılıyor ve gece nöbetlerine katılan duyarlı gönüllüler yuva takibine destek veriyor.

Yavru çıkışlarını izleyenler arasında bu anlara ilk kez tanıklık edenlerin heyecanı dikkat çekerken, görev alan gönüllülere gösterdikleri katkılardan dolayı "Caretta Dostu" teşekkür belgeleri takdim edildi. Bölgedeki çalışmalar, hem türün korunmasına doğrudan katkı sağlıyor hem de yerel farkındalığı artırıyor.

AYDIN’IN KUŞADASI VE DİDİM KIYILARINDA BU YIL 19 DENİZ KAPLUMBAĞASI YUVASI TESPİT EDİLİRKEN, ŞU ANA KADAR 214 YAVRU CARETTA CARETTA SAĞLIKLI ŞEKİLDE DENİZLE BULUŞTU.