Aydın sanayi odası’nda üyelerin oyuyla seçim heyecanı

Aydın sanayi odası’nda oy verme işlemi başladı:

Aydın Sanayi Odası organ seçimlerinde sabah saat 10.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başladı. Seçimde toplam 1.017 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor ve sandık başında yoğun bir katılım gözlemleniyor.

Adaylar ve oy kullanma:

Mevcut başkan Gökhan Maraş mavi listeden, Mehmet Tuncer ise beyaz listeden aday oldu. Yarışta her iki listeden gelen üyelerin sandık başına gelerek oylarını kullandığı bildirildi. Seçim işlemleri düzenli olarak sürüyor ve oy verme süreci gözlem altında yürütülüyor.

Başkan Maraş'ın mesajı:

Başkan Maraş, yoğun katılım için üyelere teşekkür ederek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Maraş, demokrasinin gereği olarak üyelerin oy kullandığını belirterek şunları söyledi: "Seçim şölen havasında geçiyor. Üyelerimiz illa ki bir tarafı seçecekler. Bir taraf illa ki kazanacak. Önemli olan burada arkadaşlıklar, dostluklar. Oy kullanarak Aydın Sanayi Odası’na sahip çıkan üyelerimize teşekkür ederim. Demokratik seçimimiz sorunsuz bir şekilde sürüyor".

Seçim sonuçları açıklandığında üyeler ve ilgili taraflar bilgilendirilecek; seçim sürecinin sorunsuz tamamlanması için çalışmalar devam ediyor.

AYDIN SANAYİ ODASI’NDA SEÇİM HEYECANI BAŞLADI