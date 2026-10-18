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Kilis'te biber şöleni: acı lezzet çevre illeri buluşturdu

Kilis'te devam eden Biber Festivali, İstanbul ve Mardin başta olmak üzere farklı illerden gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü; stantlar ve tadımlar ilgi çekti.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 18:35

GÜNCELLEME: 18 Ekim 2026 - 18:36

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kilis'te biber şöleni: acı lezzet çevre illeri buluşturdu

festival alanında renkli görüntüler:

Kilis'te düzenlenen Biber Festivali, Cumhuriyet Meydanında kurulan stantlarla sürüyor. İstanbul ve Mardin başta olmak üzere diğer illerden gelen vatandaşlar festival alanını gezerek üreticilerle tanıştı ve farklı biber çeşitlerini tatma imkânı buldu.

Standların oluşturduğu hareketli atmosfer, ziyaretçiler arasında canlı bir tempo yarattı; hem ürün tanıtımları hem de sokak lezzetleri festivalin dikkat çeken unsurları oldu.

ziyaretçilerin izlenimleri:

Genç bir katılımcının "Festival çok acı ama ben çok tatlıyım" sözleri alanda gülümsemelere neden olurken, etkinlik sosyal açıdan da samimi anlara sahne oldu. Ziyaretçiler stantlarda vakit geçirip sohbetler gerçekleştirdi.

Mardin'den festivale katılan bir vatandaş ise Kilis'in coğrafi yapısına vurgu yaparak Kilis'in toprak verimliliğinin Mardin'e benzediğini belirtti ve bölge tarımının ortak yönlerine dikkat çekti.

etkinlikten beklentiler ve atmosfer:

Katılımcılar festival atmosferinin olumlu olduğunun altını çizdi ve Kilis'te bu tür etkinliklerin sürmesini istediklerini ifade etti. Stantlara gösterilen yoğun ilgi, festivalin bölge dışından da ziyaretçi çektiğini ortaya koydu.

Festivalin devam ettiği ve alanda renkli görüntülerin oluştuğu, ziyaretçi yoğunluğunun etkinliğe canlılık kattığı bildirildi.

KİLİS’TE DÜZENLENEN BİBER FESTİVALİ, İSTANBUL VE MARDİN BAŞTA OLMAK ÜZERE DİĞER İLLERDEN GELEN...

KİLİS’TE DÜZENLENEN BİBER FESTİVALİ, İSTANBUL VE MARDİN BAŞTA OLMAK ÜZERE DİĞER İLLERDEN GELEN VATANDAŞLARIN DA KATILIMIYLA SÜRÜYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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