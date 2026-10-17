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Aydın'da 17 ilçede eş zamanlı yol seferberliği

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 17 ilçede onlarca noktada eş zamanlı yol yapım, bakım ve onarım çalışması yürüterek ulaşım altyapısını güçlendiriyor.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Aydın'da 17 ilçede eş zamanlı yol seferberliği

Aydın genelinde eş zamanlı yol çalışmaları sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen yol yapım, bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları kent genelinde eş zamanlı olarak devam ediyor. Ekipler, 17 ilçede onlarca farklı noktada altyapı iyileştirmesi yaparak ulaşım konforu ve güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Çalışma sahaları ve mahalle listesi:

Güncel çalışmalarda Bozdoğan ilçesinde Yazıkent Caddesi ile Yeşilçam, Kavaklı ve Yazıkent mahalleleri; Buharkent ilçesinde muhtelif noktalar; Çine ilçesinde Topçam, Yörükler, Tepeköy, Soğukoluk ve Bedirler mahalleleri; Didim ilçesinde Batı, Yeşilkent ve Hacı Bektaşi Veli caddeleri yer alıyor.

Efeler ilçesinde A1 kanal yolu, Kemer Mezarlığı, Acarlar Elizdere ile Kızılçay A1 kanal yolu köprü yapım işleri; ayrıca İzmir, Efekent, Mimar Sinan, Turgut Özal, Batı Aydın, Adnan Menderes ve Yaşar Kemal bulvarları ile Ara Güler Caddesi, Şahnalı, Kızılçay ve Konuklu mahallelerinde çalışmalar sürüyor.

Germencik ilçesinde Bozköy Mahallesi; İncirliova ilçesinde Karabağlar, İkizdere ve Cılımbız mahalleleri; Karacasu ilçesinde Aşağıgörle Mahallesi; Köşk ilçesinde Sarıçam Mahallesi; Kuşadası ilçesinde Atatürk Caddesi, Soğucak ve Yaylaköy mahalleleri proje kapsamına alındı.

Kuyucak ilçesinde Ovacık ve Taşoluk mahalleleri; Nazilli ilçesinde Lojistik Merkezi ile Ocaklı, Eycelli, Hasköy, Hamzallı, Ovacık ve Çaylı mahalleleri; Söke ilçesinde Aydın Caddesi, Kaygılı ve Bayırdamı mahalleleri; Sultanhisar ilçesinde Malgaçemir, Eskihisar ve İncealan mahalleleri; Yenipazar ilçesinde Hükümet Mahallesi’nde eş zamanlı çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Hedef: yüzey yenileme ve trafik güvenliği:

Bölgelerde öncelikle yol yüzeyleri yenileniyor, böylece taşıt konforu artırılırken sürücüler ve yayalar için trafik güvenliğini yükseltmeye yönelik uygulamalar da hayata geçiriliyor. Çalışmalar, kent içi ulaşımın sürekliliğini sağlamayı ve bölgesel ulaşım ağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde çalışmaların süreceğinin altını çizerek, "17 ilçemizin tamamında çalışmalarımıza eş zamanlı olarak devam ediyoruz. Aydınımız için çalışıyor, yatırım ve projelerimizi hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Hizmetlerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, 17 İLÇEDE ONLARCA NOKTADA YÜRÜTTÜĞÜ YOL YAPIM, BAKIM VE...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, 17 İLÇEDE ONLARCA NOKTADA YÜRÜTTÜĞÜ YOL YAPIM, BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARIYLA ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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