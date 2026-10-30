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Hisarcık’ta meşalelerle yürüyüş ve Hande Şahin konseriyle Cumhuriyet coşkusu

Hisarcık'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılında düzenlenen fener alayı ve Hande Şahin konseri, sokaklara taşan coşkuyla sürdü.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 09:28

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Hisarcık’ta meşalelerle yürüyüş ve Hande Şahin konseriyle Cumhuriyet coşkusu

etkinlikten genel bakış:

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen kutlamalar, fener alayı ve akşam düzenlenen konserle sürdü. Etkinlikler, ilçede yoğun katılım ve sıcak bir birliktelik havası oluşturdu.

fener alayı yürüyüşü:

Gençlik Parkı’ndan başlayan yürüyüşe Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bando eşliğinde ellerinde meşaleler ve Türk bayrakları taşıyan katılımcılar, sokakları doldurarak Cumhuriyet coşkusunu ilçenin dört bir yanına taşıdı. Yürüyüş boyunca birlik ve beraberlik duygusu öne çıktı ve renkli görüntüler oluştu.

konserle devam eden kutlama:

Fener alayının ardından Kapalı Pazar Yeri’nde gerçekleştirilen gençlik şöleninde sahneye Hande Şahin ve Anka Orkestrası çıktı. Konserde katılımcılar sevilen şarkılar eşliğinde bayram sevincini paylaştı; özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği alanda müzik ve eğlence bir arada oldu.

Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, kutlamalara katılan hemşerilerine teşekkür ederek Cumhuriyet’in 103'üncü yıl dönümünü gururla kutladı. Etkinlikler, ilçede Cumhuriyet değeri etrafında bir araya gelmenin simgesi olarak değerlendirildi.

Organizasyon, hem yürüyüş hem de konser bölümünde sağlanan katılım ve coşkuyla sona erdi; ilçe sakinleri etkinlikleri olumlu geri bildirimlerle tamamladı.

HİSARCIK’TA CUMHURİYET COŞKUSU FENER ALAYI VE KONSERLE TAÇLANDI

HİSARCIK’TA CUMHURİYET COŞKUSU FENER ALAYI VE KONSERLE TAÇLANDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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