Doğayı koruyan avcılar mezun oldu: 31 kursiyer sertifika aldı

Kursun kapsamı:

Erzurum Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Yakutiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Avcı Eğitimi Kursu yoğun katılımla tamamlandı. Toplam 31 avcı adayı kursta teorik ve pratik eğitimleri başarıyla aldı.

Kurs boyunca katılımcılara avcılık mevzuatı, yaban hayatının korunması, doğada hayatta kalma teknikleri, sürdürülebilir avcılık ve av güvenliği gibi konularda kapsamlı eğitim verildi. Eğitimler, alanında uzman eğiticiler tarafından yürütüldü ve uygulamalı çalışmalarla pekiştirildi.

Müdürlüğün hedefleri:

Erzurum Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, doğanın dengesini korumak ve kaçak avcılığın önüne geçmek adına bu tür eğitimlerin kritik bir rol oynadığını belirtti. Yapılan açıklamada, "Bilinçli, sorumlu ve sürdürülebilir avcılığın yaygınlaştırılması en büyük hedeflerimizden biridir. Doğal yaşamı koruyarak gelecek nesillere aktarmak adına Müdürlüğümüz tarafından Avcı Eğitim Kursları düzenlenmeye kararlılıkla devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Kursiyerler aldıkları eğitimlerin hem yasal sorumluluklarını öğrenmelerine hem de doğaya zarar vermeden avlanmanın kurallarını kavramalarına yardımcı olduğunu belirterek kurumlara teşekkür etti. Müdürlük gelecekte de benzer eğitimlerle sürdürülebilir avcılık bilincini güçlendirmeyi hedefliyor.

ERZURUM DOĞA VE MİLLİ PARKLAR MÜDÜRLÜĞÜ İLE YAKUTİYE HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN "AVCI EĞİTİMİ KURSU" BAŞARIYLA TAMAMLANDI. GELECEĞİN BİLİNÇLİ AVCILARININ YETİŞTİRİLDİĞİ KURSU BAŞARIYLA TAMAMLAYAN 31 AVCI ADAYI SERTİFİKA ALMAYA HAK KAZANDI.