Dolar 49,9425 +0,07%
Euro 55,9713 +0,35%
Bist 11.011,00 -1,38%
Altın Gram 6.400,91 -1,12%
EUR/USD 1,1203 +0,20%
Brent Petrol 113,00 +1,99%
--°

Doğayı koruyan avcılar mezun oldu: 31 kursiyer sertifika aldı

Erzurum Doğa ve Milli Parklar ile Yakutiye Halk Eğitimi ortak kursunu 31 avcı adayı tamamladı; sürdürülebilir avcılık ve av güvenliği vurgulandı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 09:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Doğayı koruyan avcılar mezun oldu: 31 kursiyer sertifika aldı

Kursun kapsamı:

Erzurum Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Yakutiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Avcı Eğitimi Kursu yoğun katılımla tamamlandı. Toplam 31 avcı adayı kursta teorik ve pratik eğitimleri başarıyla aldı.

Kurs boyunca katılımcılara avcılık mevzuatı, yaban hayatının korunması, doğada hayatta kalma teknikleri, sürdürülebilir avcılık ve av güvenliği gibi konularda kapsamlı eğitim verildi. Eğitimler, alanında uzman eğiticiler tarafından yürütüldü ve uygulamalı çalışmalarla pekiştirildi.

Müdürlüğün hedefleri:

Erzurum Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, doğanın dengesini korumak ve kaçak avcılığın önüne geçmek adına bu tür eğitimlerin kritik bir rol oynadığını belirtti. Yapılan açıklamada, "Bilinçli, sorumlu ve sürdürülebilir avcılığın yaygınlaştırılması en büyük hedeflerimizden biridir. Doğal yaşamı koruyarak gelecek nesillere aktarmak adına Müdürlüğümüz tarafından Avcı Eğitim Kursları düzenlenmeye kararlılıkla devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Kursiyerler aldıkları eğitimlerin hem yasal sorumluluklarını öğrenmelerine hem de doğaya zarar vermeden avlanmanın kurallarını kavramalarına yardımcı olduğunu belirterek kurumlara teşekkür etti. Müdürlük gelecekte de benzer eğitimlerle sürdürülebilir avcılık bilincini güçlendirmeyi hedefliyor.

ERZURUM DOĞA VE MİLLİ PARKLAR MÜDÜRLÜĞÜ İLE YAKUTİYE HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİYLE...

ERZURUM DOĞA VE MİLLİ PARKLAR MÜDÜRLÜĞÜ İLE YAKUTİYE HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN "AVCI EĞİTİMİ KURSU" BAŞARIYLA TAMAMLANDI. GELECEĞİN BİLİNÇLİ AVCILARININ YETİŞTİRİLDİĞİ KURSU BAŞARIYLA TAMAMLAYAN 31 AVCI ADAYI SERTİFİKA ALMAYA HAK KAZANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

bilecik ormanlarında sonbaharın pastel tabloları
images

Yayla bahçesinden gelir: aronya reçeliyle aile ekonomisine destek
images

İscehisar'da tarladan teknik desteğe: üreticilerle saha çalışmaları hız kazandı
images

Yayla bahçesinden ekonomiye destek: aronya reçelini 400 liraya satıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kadın bando takımı Pazaryeri'nde cumhuriyet coşkusunu yükseltti

Turizm gelirinde rekor: ilk dokuz ayda 51,3 milyar dolar gelir elde edildi

bilecik ormanlarında sonbaharın pastel tabloları

Birlik vurgusu: Türk dünyasında ayrılığa yer yok

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek