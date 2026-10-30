Turnuvada dostluk kazandı: Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu şampiyon oldu

Turnuvada dostluk kazandı: Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu şampiyon

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası'nın final karşılaşmasında Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu ile İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü personelleri karşı karşıya geldi.

final maçı ve sonuç:

Heyecanlı geçen final müsabakasının ardından Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu takımı rakibini geride bırakarak turnuvanın şampiyonu oldu.

protokol ve değerlendirme:

Final karşılaşmasını Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bilecik Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yunus Uğurer, Gölpazarı Cumhuriyet Savcısı Burak Sancar ve kurum amirleri takip etti.

Kaymakam Onur Titiz, turnuvaya katılan takımları tebrik ederek, "Kurumlarımız arasında birlik ve beraberliği güçlendiren, dostluk ve dayanışmayı pekiştiren bu tür organizasyonları önemsiyoruz. Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, şampiyon olan Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu takımını tebrik ediyorum" dedi.

Etkinlik, kurumlar arasında dayanışma ve birlik mesajı verilerek tamamlandı.

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