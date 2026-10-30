Bulutlar köyleri sardı: Bingöl'de gökyüzü ile yeryüzü iç içe geçti

Bingöl'de yağış sonrası meydana gelen nadir atmosferik sahne:

Günlerdir etkili olan yağışların ardından Bingöl'de oluşan alçak bulut tabakası, kent merkezinden etek köylere kadar geniş bir alanı kapladı. Dağların eteklerini, vadileri ve yerleşim alanlarını örten bu bulutlar, yeryüzüyle gökyüzünün birbirine yaklaştığı bir izlenim yarattı. Bölge sakinleri ve fotoğraf meraklıları için ortaya çıkan manzara, sıradan bir yağışın ötesinde görsel bir şölen sundu.

Yerden ve havadan kaydedilen görüntüler:

Yerden çekilen karelerde bulutların dağların üzerinden süzülerek örtü gibi yayıldığı gözlenirken, dron ile kaydedilen görüntüler kentin farklı noktalarında oluşan kompozisyonu net biçimde ortaya koydu. Havadan alınan fotoğraflarda bir yanda yerleşim alanlarını örten beyaz tabaka, diğer yanda ise gökyüzüyle bütünleşmiş dağ silüetleri dikkat çekti. Bu sahneler, hem sakin hem dinamik açılarıyla izleyenlere farklı perspektifler sundu.

Doğal güzelliğin vurgulanması:

Yağışların ardından ortaya çıkan bu atmosferik durum, Bingöl'ün doğal coğrafyasını ön plana çıkardı. Alçak kesimlere inen bulutlar ve dağların arasında kalan vadiler, bölgenin fotoğrafik potansiyelini bir kez daha gösterdi. Oluşan görüntüler, doğa tutkunları için hem estetik hem de belgesel değeri taşıyor ve Bingöl'ün farklı mevsimlerde sunduğu manzaralara yeni bir örnek ekliyor.

BİNGÖL’DE BULUTLAR YERYÜZÜYLE BULUŞTU, ORTAYA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ÇIKTI