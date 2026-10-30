Düzce’de yollar yenileniyor: Darıcı'dan Koçyazı'ya asfalt çalışması

Düzce'de asfalt seferberliği devam ediyor

Düzce Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak amacıyla yürüttüğü asfalt çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından duyurulan program çerçevesinde Darıcı Mahallesi'ndeki asfalt serimi tamamlandı ve ekipler bir sonraki hedef olarak Koçyazı Mahallesi'ne geçti.

Darıcı Mahallesi'nde çalışmaların ayrıntıları:

Darıcı Mahallesi'nde tamamlanan serim çalışmaları, mahalle içindeki yol yüzeylerini yenileyerek sürüş güvenliğini ve konforunu artırmayı amaçlıyor. Mahalle sakinlerinin erişimini kolaylaştıracak düzenlemeler kapsamında ekipler, mevcut altyapıyla uyumlu biçimde yol dokusunu güçlendirdi.

Koçyazı'da yol düzenleme ve planlama:

Ekipler şu anda Koçyazı Mahallesi'nde asfalt serimi ve yol düzenlemelerine başladı. Belediye yetkilileri, havanın elverişli olması durumunda çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtiyor. Planlama; trafik akışını rahatlatmayı, yağış ve kullanım koşullarına karşı dayanıklılığı artırmayı hedefliyor.

Belediye, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeyi sürdürerek vatandaşların daha konforlu ve güvenli yollarda seyahat etmesini sağlamayı amaçlıyor. Yapılan çalışmalar, yerel ulaşımın sürekliliğini desteklemek üzere bölge geneline yaygınlaştırılacak.

DÜZCE BELEDİYE’SİNİN ASFALT ÇALIŞMALARI DARICI MAHALLESİ’NDE SERİM TAMAMLANDI EKİPLER ÇALIŞMALARINA KOÇYAZI MAHALLESİ’NDE DEVAM EDİYOR.