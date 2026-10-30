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Şehit teğmen Şenol Şentürk'ün anısı montlarla yaşatılıyor

Şırnak'ta 26 Mart 1993'te şehit düşen Piyade Teğmen Şenol Şentürk'ün devre arkadaşları ve ailesi, Bursa'da ihtiyaç sahibi öğrencilere mont dağıttı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 09:29

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şehit teğmen Şenol Şentürk'ün anısı montlarla yaşatılıyor

etkinlik ve bağlam:

Bursa'da gerçekleştirilen anlamlı yardım organizasyonunda, 33 yıl önce Şırnak'ın Silopi ilçesinde şehit olan Piyade Teğmen Şenol Şentürk'ün hatırası, iyilik ve dayanışma ile yaşatıldı. Etkinlik bir ilköğretim okulunda düzenlendi ve programa şehidin ailesi ile devre arkadaşları katıldı.

programın amacı ve yansımaları:

İhtiyaç sahibi öğrencilere yapılan mont dağıtımı, özellikle soğuk kış günlerinde çocukların temel gereksinimlerini karşılamayı hedefledi. Yapılan yardım, hem öğrencilerde hem de ailelerinde memnuniyet oluşturdu; etkinlik çocukların okula daha uygun koşullarda devam etmelerine katkı sağladı.

devre arkadaşlarının rolü:

Bu yardım çalışması, 1991'liler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile şehidin ailesinin ortak girişimiyle hayata geçirildi. Organizasyon, 26 Mart 1993'te Silopi'de şehit düşen Şentürk'ün anısını yaşatırken toplumsal dayanışmayı güçlendirme amacını da taşıyor.

Gerçekleştirilen bu tür etkinlikler, geçmişteki kayıpların anısını onurlandırmanın yanı sıra yerel düzeyde ihtiyaç sahiplerine düzenli destek sağlanmasının da örneğini oluşturuyor. Devre arkadaşlarının ve ailenin öncülüğündeki girişim, toplumsal sorumluluk bilincinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

ŞEHİT ŞENOL ŞENTÜRK’ÜN HATIRASI İYİLİKLE YAŞATILIYOR

ŞEHİT ŞENOL ŞENTÜRK’ÜN HATIRASI İYİLİKLE YAŞATILIYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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