Şehit teğmen Şenol Şentürk'ün anısı montlarla yaşatılıyor

etkinlik ve bağlam:

Bursa'da gerçekleştirilen anlamlı yardım organizasyonunda, 33 yıl önce Şırnak'ın Silopi ilçesinde şehit olan Piyade Teğmen Şenol Şentürk'ün hatırası, iyilik ve dayanışma ile yaşatıldı. Etkinlik bir ilköğretim okulunda düzenlendi ve programa şehidin ailesi ile devre arkadaşları katıldı.

programın amacı ve yansımaları:

İhtiyaç sahibi öğrencilere yapılan mont dağıtımı, özellikle soğuk kış günlerinde çocukların temel gereksinimlerini karşılamayı hedefledi. Yapılan yardım, hem öğrencilerde hem de ailelerinde memnuniyet oluşturdu; etkinlik çocukların okula daha uygun koşullarda devam etmelerine katkı sağladı.

devre arkadaşlarının rolü:

Bu yardım çalışması, 1991'liler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile şehidin ailesinin ortak girişimiyle hayata geçirildi. Organizasyon, 26 Mart 1993'te Silopi'de şehit düşen Şentürk'ün anısını yaşatırken toplumsal dayanışmayı güçlendirme amacını da taşıyor.

Gerçekleştirilen bu tür etkinlikler, geçmişteki kayıpların anısını onurlandırmanın yanı sıra yerel düzeyde ihtiyaç sahiplerine düzenli destek sağlanmasının da örneğini oluşturuyor. Devre arkadaşlarının ve ailenin öncülüğündeki girişim, toplumsal sorumluluk bilincinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

ŞEHİT ŞENOL ŞENTÜRK’ÜN HATIRASI İYİLİKLE YAŞATILIYOR