Viranşehir'de jandarmadan yakıt kaçakçılığı operasyonu: 650 litre ele geçirildi

Operasyon detayları:
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri görev aldı. Yapılan çalışmada 1 şahıs gözaltına alındı.
ele geçirilen malzemeler:
Aramalarda toplam 650 litre kaçak akaryakıt, 1 adet sayaçlı akaryakıt dinamosu, 25 metre takviye hortumu, 1 adet bin 200 litre kapasiteli fiber tank, 2 adet 500 litre kapasiteli mazot varili ile 1 adet yakıt dolum tabancası ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelere el konuldu; olayla ilgili adli ve idari işlemlerin sürdüğü bildirildi.
VİRANŞEHİR’DE 650 LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ
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