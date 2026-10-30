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Viranşehir'de jandarmadan yakıt kaçakçılığı operasyonu: 650 litre ele geçirildi

Viranşehir'de jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda 650 litre kaçak akaryakıt ile dolum ekipmanları ele geçirip 1 şahsı gözaltına aldı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 09:29

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Viranşehir'de jandarmadan yakıt kaçakçılığı operasyonu: 650 litre ele geçirildi

Operasyon detayları:

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri görev aldı. Yapılan çalışmada 1 şahıs gözaltına alındı.

ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda toplam 650 litre kaçak akaryakıt, 1 adet sayaçlı akaryakıt dinamosu, 25 metre takviye hortumu, 1 adet bin 200 litre kapasiteli fiber tank, 2 adet 500 litre kapasiteli mazot varili ile 1 adet yakıt dolum tabancası ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konuldu; olayla ilgili adli ve idari işlemlerin sürdüğü bildirildi.

VİRANŞEHİR’DE 650 LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

VİRANŞEHİR’DE 650 LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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