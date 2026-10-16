Dolar 49,4270 -0,08%
Euro 55,7180 +0,34%
Bist 11.764,27 -2,54%
Altın Gram 6.654,73 +0,42%
EUR/USD 1,1247 +0,24%
Brent Petrol 105,85 -0,07%
--°

Sivrihisar'da okullar ve yurtlar belediye eliyle yenileniyor

Sivrihisar Belediyesi, Millî Eğitim Müdürlüğü binası ile okullar ve yurtlarda bakım, boya ve çevre düzenlemesi yaparak eğitim ortamlarını iyileştirdi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 15:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Sivrihisar'da okullar ve yurtlar belediye eliyle yenileniyor

Sivrihisar Belediyesi'nden eğitim kurumlarına destek

Sivrihisar Belediyesi, ilçedeki eğitim kurumlarının fiziki şartlarını iyileştirmek ve öğrencilerin daha temiz, güvenli ve konforlu ortamlarda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları yürüttü. Müdürlük hizmet binası, okullar ve öğrenci yurtlarında uygulanan işler, eğitim ortamlarının standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

çalışmanın kapsamı:

Belediye ekipleri binalarda iç ve dış tadilatlar, merdiven tamirleri, sınıf ve koridorların boya işlemleri ile iç ve dış kapıların bakım ve boyamalarını gerçekleştirdi. Anaokullarındaki bahçe oyuncakları ve oyun grupları onarıldı, okul bahçelerine kamelyalar yerleştirildi. İlkokullarda bahçe temizliği ve çevre düzenlemeleri yapılırken öğrenci yurtlarında oda boya ve badana işlemleri tamamlandı.

Ayrıca okul bahçelerindeki oyun parkı ekipmanlarının bakım ve onarımları yapılarak öğrencilerin daha düzenli ve güvenli alanlarda vakit geçirmelerine katkı sağlandı. Yapılan çalışmalar, hem estetik hem de güvenlik odaklı düzenlemeler içeriyor.

başkanın değerlendirmesi:

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, yapılan çalışmaları değerlendirirken şunları ifade etti: Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği için yapılan her çalışmayı, Sivrihisar’ımızın geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Eğitim, yalnızca okullarımızın değil, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu anlayışla belediyemizin imkânlarını ilçemizdeki eğitim kurumlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda seferber ediyor, öğrencilerimizin daha sağlıklı, güvenli ve güzel ortamlarda eğitim almaları için çalışıyoruz. Bizim önceliğimiz, çocuklarımızın ihtiyaçlarını gözetmek ve onların eğitim hayatına katkı sunmaktır. Sivrihisar’da hizmet anlayışımızı hayatın her alanına taşırken eğitime ve geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza destek olmaya devam edeceğiz.

SİVRİHİSAR BELEDİYESİ, İLÇEDEKİ EĞİTİM KURUMLARININ FİZİKİ KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEK, ÖĞRENCİLERİN...

SİVRİHİSAR BELEDİYESİ, İLÇEDEKİ EĞİTİM KURUMLARININ FİZİKİ KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEK, ÖĞRENCİLERİN DAHA TEMİZ, GÜVENLİ VE KONFORLU ORTAMLARDA EĞİTİM GÖRMELERİNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI, OKULLAR VE ÖĞRENCİ YURTLARINDA KAPSAMLI BAKIM, ONARIM VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bolu'nun yüksekleri beyaza büründü: Kartalkaya ve yaylalar karla kaplandı
images

Hakkâri'de kırsal yollar 14,5 kilometre bsk ile yenilendi
images

Kuşadası’nda atık yönetiminde yapay zeka dönemi
images

Elazığ'da rüzgar artıyor: fırtına ve ulaşım riski

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nazilli'de kültür hayatına yeni soluk: Ahmet Şensan kültür merkezi için yıkım başladı

Muş'ta pancar hasadında gece güvenliği için römorklara reflektör takıldı

Gazi Tahir Güney son yolculuğuna uğurlandı

Akçakoca limanında şiddetli yağış tekneyi batırdı, vinçle kurtarıldı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı