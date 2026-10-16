Sivrihisar'da okullar ve yurtlar belediye eliyle yenileniyor

Sivrihisar Belediyesi'nden eğitim kurumlarına destek

Sivrihisar Belediyesi, ilçedeki eğitim kurumlarının fiziki şartlarını iyileştirmek ve öğrencilerin daha temiz, güvenli ve konforlu ortamlarda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları yürüttü. Müdürlük hizmet binası, okullar ve öğrenci yurtlarında uygulanan işler, eğitim ortamlarının standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

çalışmanın kapsamı:

Belediye ekipleri binalarda iç ve dış tadilatlar, merdiven tamirleri, sınıf ve koridorların boya işlemleri ile iç ve dış kapıların bakım ve boyamalarını gerçekleştirdi. Anaokullarındaki bahçe oyuncakları ve oyun grupları onarıldı, okul bahçelerine kamelyalar yerleştirildi. İlkokullarda bahçe temizliği ve çevre düzenlemeleri yapılırken öğrenci yurtlarında oda boya ve badana işlemleri tamamlandı.

Ayrıca okul bahçelerindeki oyun parkı ekipmanlarının bakım ve onarımları yapılarak öğrencilerin daha düzenli ve güvenli alanlarda vakit geçirmelerine katkı sağlandı. Yapılan çalışmalar, hem estetik hem de güvenlik odaklı düzenlemeler içeriyor.

başkanın değerlendirmesi:

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, yapılan çalışmaları değerlendirirken şunları ifade etti: Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği için yapılan her çalışmayı, Sivrihisar’ımızın geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Eğitim, yalnızca okullarımızın değil, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu anlayışla belediyemizin imkânlarını ilçemizdeki eğitim kurumlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda seferber ediyor, öğrencilerimizin daha sağlıklı, güvenli ve güzel ortamlarda eğitim almaları için çalışıyoruz. Bizim önceliğimiz, çocuklarımızın ihtiyaçlarını gözetmek ve onların eğitim hayatına katkı sunmaktır. Sivrihisar’da hizmet anlayışımızı hayatın her alanına taşırken eğitime ve geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza destek olmaya devam edeceğiz.

SİVRİHİSAR BELEDİYESİ, İLÇEDEKİ EĞİTİM KURUMLARININ FİZİKİ KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEK, ÖĞRENCİLERİN DAHA TEMİZ, GÜVENLİ VE KONFORLU ORTAMLARDA EĞİTİM GÖRMELERİNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI, OKULLAR VE ÖĞRENCİ YURTLARINDA KAPSAMLI BAKIM, ONARIM VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRDİ.