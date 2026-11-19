Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü personeline yönelik kasım farkındalık eğitimi

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü personeline kasım ayı farkındalık günleri kapsamında hizmet içi eğitim düzenlendi. Eğitim, sağlık çalışanlarının hastalık belirtileri ve korunma yaklaşımlarında güncel bilgiye erişimini sağlamak amacıyla planlandı.

Eğitimi veren Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nur Banu Taşova, katılımcılara hem bireysel hem de toplumsal açıdan önemi yüksek konuları aktardı.

Eğitimin içeriği:

Eğitimde akciğer kanseri, lösemi, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ile tip 1 ve tip 2 diyabet ele alındı. Her hastalık için belirtiler, tanı süreçleri ve tedavi yaklaşımları ayrıntılı olarak paylaşıldı; katılımcılara klinik izlemler ve hasta yönlendirme noktaları hakkında pratik bilgiler verildi.

Toplumsal etkiler ve hedefler:

Eğitimde ayrıca bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi ve erken tanının tedavi imkânları üzerindeki etkisi vurgulandı. Dr. Taşova, bu hastalıklara karşı bilinç düzeyinin artırılması, erken tanı imkânlarının değerlendirilmesi ve koruyucu sağlık uygulamalarının yaygınlaştırılmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Program, sağlık personelinin hasta bilgilendirmesi ve koruyucu yaklaşımları güçlendirmeye yönelik hedeflerle sona erdi; katılımcılara saha çalışmaları ve hasta eğitimi için kullanılabilecek materyaller hakkında yönlendirme yapıldı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KANSER, KOAH VE DİYABET EĞİTİMİ VERİLDİ