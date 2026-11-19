küpeleme ve kimliklendirme çalışmaları Dalaklı Mahallesi'nde yapıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, küçükbaş hayvanların kayıt altına alınması hedefiyle yürütülen uygulamalar Dalaklı Mahallesi'ndeki işletmelerde devam etti. Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Birimi ekipleri, 2026 Yılı Küçükbaş Hayvan Kimliklendirme Kampanyası kapsamında kuzu ve oğlaklara işlem yaptı.

uygulamanın detayları:

Ekipler, işletmelerde bulunan genç koyun ve keçi yavrularına kulak küpesi takarak kimliklendirme işlemlerini gerçekleştirdi. Yapılan işlemin amacı, küçükbaş hayvanların kayıt altına alınması yoluyla hayvan hareketlerinin izlenebilirliğini sağlamak, hastalıkların önlenmesi ve kontrolünü güçlendirmektir.

hedefler ve devam eden çalışmalar:

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığının korunması, kayıtlı hayvancılığın yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir hayvansal üretimin desteklenmesi amacıyla ilçe genelinde küpeleme ve kimliklendirme çalışmalarının süreceğini bildirdi. Program kapsamında benzer uygulamaların diğer mahalle ve işletmelere de yaygınlaştırılması planlanıyor.

MUĞLA’NIN ORTACA İLÇESİNDE, KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI AMACIYLA KÜPELEME VE KİMLİKLENDİRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.